Após acidente de carro, Rodrigo Mussi revela que perdeu parte do paladar e olfato

05/06/2022 | 10:11



Como você viu, Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro e teve que passar alguns longos dias dentro de uma UTI para se recuperar e recentemente o ex-BBB voltou para as redes sociais e até mesmo deu uma entrevista para o Fantástico dando mais detalhes sobre todo este assunto.

E durante o último sábado, dia 4, o bonitão apareceu em suas redes sociais e revelou com exclusividade para os fãs que estão no Instagram que ele tem algumas sequelas do grave acidente que sofreu e que atualmente ele não tem o sentido por completo do olfato e paladar.

Primeira vez que, de fato, saio da rua. Meu primeiro contato com o sol. Está bastante sol hoje, está gostoso. Vou contar para vocês uma coisa que não tinha falado ainda: não estou sentindo cheiro de nada e gosto também não. Não senti mais.

Mas apesar disso, Rodrigo Mussi está levando a vida completamente normal. Atualmente, o bonitão está morando na casa de Viih Tube - quem se tornou um grande amigo após o reality show e está fazendo fisioterapia diariamente.