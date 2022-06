Corinthians jogará com qualidade com retorno de lesionados, promete Vítor Pereira

05/06/2022 | 05:50



A performance ruim apresentada em Goiânia, onde o Corinthians levou pressão do Atlético-GO, mas saiu com a vitória, não se repetirá assim que o time contar com o retorno de jogadores importantes que estão lesionados. A promessa é do técnico Vítor Pereira, que entende que a equipe será capaz de melhorar o seu jogo quando o elenco voltar a ter mais opções.

"Teremos mais soluções, melhoramos automaticamente", justificou o técnico, ansioso para ter de volta à sua disposição Willian, Fagner, Jô e João Vitor, que se recuperam de lesão. Além do quarteto, Raul Gustavo está fora pois fora diagnosticado com covid-19 e Maycon cumpriu suspensão pelo acúmulo de amarelos.

As baixas fizeram o português escalar um Corinthians consideravelmente modificado, com improvisações, diante do Atlético-GO. Mantuan, autor do gol da vitória, jogou na lateral direita, e Lucas Piton atuou como um ponta pela esquerda. O time levou sufoco dos goianos, que tiveram um gol anulado na primeira etapa, mas se defendeu com competência e sustentou a vantagem até o fim.

"O nosso trabalho é esse, é recuperar os jogadores lesionados, são jogadores importantes. E continuar a trabalhar. Quando for possível jogar com qualidade, jogamos com qualidade, atacamos com qualidade. Quando não for possível, defendemos com qualidade", pontuou o português.

No segundo tempo, ele deu oportunidade para atletas que pouco jogaram em 2022, casos de Bruno Melo, João Pedro, Xavier e Felipe Augusto. Eles foram importantes, na opinião do treinador corintiano, ao substituírem atletas cansados, como Renato Augusto, e melhorarem a capacidade de marcação da equipe.

"Necessitamos deles e hoje no momento em que o adversário nos empurrou um bocadinho para trás, soubemos controlar e levamos a vitória com base no espírito de grupo e na força da nossa torcida", avaliou Vítor Pereira, segundo o qual, os "três pontos eram, fundamentalmente, o objetivo da viagem a Goiânia".

"Defender também faz parte do jogo e é preciso defender com qualidade em determinados momentos do jogo. Conseguimos uma vitória importante, com alguns jogadores que entraram que tinham pouco tempo de jogo. Precisamos de todos juntos mais a nossa torcida vamos conseguindo vitórias e pontos. Tem que ser desta forma, unidos, e contando com toda a gente, com os jovens, com os mais experientes", reforçou.

Corinthians dormiu na liderança do Brasileirão, com 18 pontos, e torce por um empate entre Palmeiras e Atlético-MG neste domingo para fechar a nona rodada na ponta. O próximo compromisso é no Mato Grosso. Na Arena Pantanal, enfrenta o Cuiabá terça-feira às 21h30.