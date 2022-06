Da Redação



05/06/2022 | 00:01



O São Bernardo FC perdeu a chance de disparar na liderança do Grupo A7 do Campeonato Brasileiro da Série D na manhã de ontem, ao empatar sem gols com o Nova Iguaçu, no Estádio Laranjão, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela pela oitava rodada da competição.

Mesmo com um jogador a mais desde os 15 minutos de jogo, o São Bernardo não emplacou a segunda vitória seguida, mas segue invicto e na liderança, com 16 pontos. O Nova Iguaçu é o terceiro, com dez.

A partida começou equilibrada, mas o Nova Iguaçu sofreu uma baixa logo aos 15 minutos, quando Vandinho foi expulso direto pelo árbitro. Com um jogador a mais, o São Bernardo partiu com tudo para cima. Foram inúmeras chances criadas, mas os donos da casa conseguiram segurar o empate até o intervalo.

O panorama da partida não mudou no segundo tempo. O São Bernardo continuou controlando a posse de bola e criando chances, enquanto o Nova Iguaçu se defendia do jeito que conseguia. Apesar das 18 finalizações, o time do Grande ABC não conseguiu sequer fazer um gol para garantir a vitória e a ampliar sua vantagem na liderança do grupo.

Um dos destaques do Tigre, o meia Vitinho reconheceu que a equipe não foi bem e que não foi o melhor resultado. “Pelas circunstâncias da partida, não foi o resultado ideal, mas para quem assistiu, viu que a arbitragem parou muito o jogo. E quando eles (Nova Iguaçu) ficaram com um a menos, também dificultaram muito mais, se fechando e parando as jogadas. Tanto é que foram poucos minutos de bola rolando”, afirmou.

O São Bernardo volta a campo no sábado, contra o Pérolas Negras, às 16h, no Estádio 1º de Maio.