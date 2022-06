Santo André sai na frente, mas Paraná busca a igualdade

Da Redação



05/06/2022 | 00:01



O Santo André não conseguiu fazer bom uso do fator casa na tarde de ontem, no Estádio Bruno Daniel. Em partida válida pela oitava rodada da fase de grupos da Série D do Brasileiro, o time do Grande ABC saiu na frente no confronto diante do Paraná, com gol de Eder Paulista logo aos seis minutos de jogo. No entanto, não conseguiu sair com a vitória, pois o time visitante empatou aos sete da segunda etapa, com Odvan: 1 a 1.

Com o resultado, o Santo André chegou a oito pontos, parou no quinto lugar e perdeu a chance de entrar no G4 do Grupo A7, ainda podendo perder posições na rodada. Enquanto isso, os paranaenses seguem sem saber o que é derrota, mas também perderam a chance de assumir a liderança isolada, se mantendo em segundo, com 16 pontos. Perde a liderança para o São Bernardo pelo saldo de gols: 6 a 5.

A partida em Santo André começou com tudo. De olho no G4, o time da casa foi quem se lançou ao ataque e logo no início da partida já conseguiu encontrar o caminho das redes, aos seis minutos, quando Eder Paulista recebeu de Will, pelo lado direito, e fez 1 a 0 para o Santo André com um toque de letra. Um golaço. Os paulistas não pararam por aí. Aos 10, Ruan chutou forte em novo ataque do time da casa e acertou a trave.

Sem dar espaços para o adversário, o Santo André chegou com perigo mais uma vez aos 25, com Charib, que parou no goleiro Felipe. A partir de então, o jogo não reservou muitas emoções, e a partida foi para o intervalo em 1 a 0 para o time da casa.

Na volta para o segundo tempo, o Santo André quase ampliou a vantagem com Ruan, aos quatro minutos, mas foi o Paraná que levou a melhor. Aos sete, após cobrança de falta, Odivan subiu e, com leve toque de cabeça, deixou tudo igual no placar. As equipes ainda criaram novas chances, mas, sem objetividade, não chegaram a fazer os goleiros trabalhar e a partida terminou mesmo no 1 a 1.

No próximo sábado, o Santo André vai até o Rio de Janeiro para enfrentar a Portuguesa, às 16h.