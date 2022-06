Da Redação



05/06/2022 | 00:01



Prefeito de Santana de Parnaíba por dois mandatos, entre 2014 e 2020, e atual pré-candidato a governador, Elvis Cezar (PDT) entende que o desenvolvimento econômico é fundamental para o crescimento de outras áreas em São Paulo. “Se a gente não trabalhar a economia, não vai trabalhar nenhuma outra política pública com satisfação.”

Uma das ações que pretende implementar, caso vença a disputa em outubro, é trabalhar para reduzir o valor cobrados em pedágios nas estradas entregues à concessão pelo governo, como, por exemplo, o Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga o Grande ABC ao Litoral. “A tarifa de pedágio é um bloqueio de desenvolvimento do Estado. A circulação de mercadorias, bens e de pessoas está comprometida e isso impacta diretamente na economia”, explicou.

Ainda assim, garantiu ser contrário ao descumprimento de contratos em vigor. “A segurança jurídica é o pilar que dá sustentação ao governo. Nunca iremos quebrar contratos. O que vamos fazer é revisão e auditoria. Precisamos saber como reduzir a tarifa e nos próximos leilões não podemos receber indenização e sim investir esse valor para diminuir o pedágio”, argumentou.

Em visita ao Diário, Elvis também afirmou que um governador pode contribuir muito para evitar o processo de desindustrialização que o Grande ABC vem sofrendo, principalmente com saída de grandes montadoras. É necessário, segundo o pedetista, um plano de ação eficiente. “Precisamos criar um diagnóstico efetivo com as demandas e começar um processo de reindustrialização com crédito, capacitação profissional e estruturação de uma região que compõe quase três milhões de habitantes.” E por qual razão, então, isso não é feito? “Porque não tem gestão nem planejamento estratégico no Estado”, afirmou o pré-candidato.

O ex-prefeito reconhece que há, no momento, quatro nomes fortes na disputa ao Palácio dos Bandeirantes (Fernando Haddad, do PT; Márcio França, do PSB; Tarcísio de Freitas, do Republicanos; e Rodrigo Garcia, do PSDB). Mas diz que pretende furar esse bloqueio “com propostas diferentes”. “Os títulos que ganhei como gestor podem dar evidências de que posso ser um grande governador. Mas não é por isso que estou preparado, estou em estágio de preparação. A gente tem que prospectar novas lideranças para ter opção. O Estado não pode ter sempre os mesmos”, explicou.

Elvis entende que o apoio de Ciro Gomes, pré-candidato a presidente pelo PDT, pode ajudar a fortalecer a campanha em São Paulo. “É um nome limpo, que por onde passou desempenhou um grande trabalho. O Ciro tem o melhor projeto nacional.”

Ele também falou que, no Grande ABC, o PDT terá nomes na disputa legislativa. Ele cita o enfermeiro Erick Eloi, de Santo André, que sairá a deputado federal, e o vereador de Mauá Alessandro Martins, que sairá a estadual. “O PDT nunca foi tão forte em São Paulo. Além de Aldo Rebelo como senador, teremos 95 nomes a estadual e 71 a federal. Vamos lutar pelo protagonismo no Estado de São Paulo.”