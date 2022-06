Santos empata com Athletico-PR e segue sem vencer fora de casa no Brasileirão

04/06/2022 | 21:10



O Santos segue sem vencer como visitante no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado. O time alvinegro ficou no empate por 2 a 2 contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela nona rodada do Brasileirão. O destaque ficou por conta do atacante Marcos Leonardo, autor de dois gols. Do outro lado, Pablo também teve grande atuação, mais uma vez, sob o comando de Felipão.

Com o resultado, o Santos conheceu o quarto tropeço consecutivo na competição e ficou com 12 pontos na tabela de classificação, contra 13 do Athletico, que segue em alta com o seu treinador.

Em busca da primeira vitória como visitante, o Santos não esperou o Athletico, se impôs e pressionou nos minutos iniciais até abrir o marcador. Logo após Léo Baptistão perder a primeira boa oportunidade da equipe alvinegra, Sandry recebeu livre de marcação e colocou a bola na cabeça de Marcos Leonardo. O atacante testou firme no canto direito do goleiro Bento, que fez 40 jogos com a equipe rubro-negra.

Sem se encontrar em campo, o Athletico demorou para levar perigo ao gol de João Paulo. O time paranaense começou a cometer faltas bobas, o que resultou no cartão amarelo recebido por Christian, o terceiro no Brasileirão. O volante, que, de falta, teve a melhor chance ao colocar a bola na trave, desfalcará o clube na próxima rodada.

Recuado após abrir o placar, o Santos chamou o Athletico para o seu campo defensivo nos minutos finais da etapa inicial, e acabou sendo castigado aos 42 minutos. Pedro Rocha pegou a sobra, após tentativa de Terans, e cruzou para Pablo, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes: 1 a 1.

No segundo tempo, o Athletico voltou mais ligado e se colocou à frente do placar aos dez minutos. Após cobrança de falta de Terans, Léo Baptistão desviou contra o próprio gol. Mas o Santos reagiu e empatou em novo arremate de Marcos Leonardo. Ele pegou de primeiro, após desvio de Jhojan Júlio, para deixar tudo igual.

Insatisfeito com o resultado, Bustos fez mudanças ousadas e colocou a equipe do Santos no ataque, principalmente ao tirar Auro e colocar Ricardo Goulart. No entanto, faltou gás ao time praiano para buscar o terceiro gol. Com isso, o jogo terminou empatado.

Na próxima rodada, o Athletico-PR enfrenta o Juventude na quarta-feira, às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No mesmo dia, às 21h30, o Santos recebe o Internacional, na Vila Belmiro, em Santos.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 2 X 2 SANTOS

ATHLETICO - Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nicolás Hernández e Abner Vinícius; Hugo Moura, Christian (Léo Cittadini) e Terans (Erick); Pedro Rocha, Cuello (Vitor Roque) e Pablo. Técnico: Felipão.

SANTOS - João Paulo; Auro (Ricardo Goulart), Maicon (Velazquez), Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho (Lucas Braga), Sandry, Vinícius Zanocello e Léo Baptistão (Lucas Barbosa); Jhojan Julio (Felipe Jonatan) e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos.

GOLS - Marcos Leonardo, aos 11, e Pablo, aos 42 minutos do primeiro tempo. Léo Baptistão (contra), dez, e Marcos Leonardo, 18 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC)

CARTÕS AMARELOS - Christian, Cuello, Hugo Moura, Nicolás Hernández, Pablo e Felipão (Athletico); Auro, Jhojan Julio e Marcos Leonardo. (Santos)

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).