Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



05/06/2022 | 00:01



A história profissional e pessoal da tenente-coronel Cynthia Montanheiro de Godoy Cicerelli passa pelo 8º GB (Grupamento de Bombeiros) de Santo André, que completou em maio 56 anos de existência – a unidade atende todas as cidades da região. Na festa de aniversário, que também marcou a inauguração de retratos expostos de ex-comandantes, houve ainda a comemoração da ascensão da agente ao cargo de comandante do grupamento, a primeira mulher a ocupar o posto no Grande ABC e no Estado.

Há 30 anos na carreira militar, Cynthia atuou por nove anos na PM (Polícia Militar) – começou no 2º Batalhão de Policiamento Feminino, já extinto, na Zona Sul de São Paulo e na Corregedoria da PM – até ingressar no curso para o Corpo de Bombeiros, em 2002. Foi no 8º GB, responsável pelas ocorrências em todo o Grande ABC, que ela iniciou a sua carreira na corporação, em 2003. Foi lá também que conheceu o marido, o ex-comandante do 8º GB, coronel Marcelo Alexandre Cicerelli. Na unidade de Santo André, entre 2003 e 2012, chegou como tenente, foi promovida a capitã da PM e vivenciou as duas gestações dos filhos, que hoje têm 10 e 14 anos, Felipe e Rachel. Regressou em 2020 e, desde então, foi promovida a major e tenente-coronel.

“Fui a primeira mulher a comandar uma estação de bombeiros na unidade, e hoje tenho a grata oportunidade de ser a primeira comandante de unidade operacional do Corpo de Bombeiros no Estado de São Paulo. Me sinto muito realizada profissionalmente”, afirma a tenente-coronel. “Sempre contei com o apoio dos meus superiores, oficiais e minha tropa (administrativa e operacional) pelas unidades por onde passei. Tenho meu mérito por chegar até aqui, mas não é só meu, somam-se esforços de muitos, principalmente da minha família”, completa.

Cynthia frequentava o 8º GB desde criança, muito antes de sonhar em ser integrante do Corpo de Bombeiros: é filha do ex-comandante coronel PM Godoy. “Meu pai faleceu um pouco antes de eu fazer o curso para bombeira. Quando vim para cá, unidade que ele também comandou, foi uma grande emoção e pude sentir como ele era querido”, relata.

A tenente-coronel vai comandar uma tropa de 310 pessoas, das quais apenas 36 integrantes são mulheres. “Hoje ainda tem muito mais do que antes. Quando cheguei aqui éramos realmente muito poucas”, pontua. Para quem hoje sonha em ter uma carreira como bombeira, Cynthia aconselha a consciência de que é uma vida de muita dedicação ao trabalho. “Mas é também muito gratificante”, completa.

Como comandante do 8º GB, ela pretende dar continuidade ao trabalho dos seus antecessores, fazer a gestão das atividades, garantir treinamento, condições e equipamentos para que todos os agentes desempenhem o seu trabalho da melhor forma possível, além de continuar a atividade junto ao poder público, como o programa Bombeiro na Escola. “O bombeiro educador vai às unidades escolares e faz um importante trabalho de prevenção de acidentes”, destaca.

Cynthia teve a oportunidade, como comandante, de inaugurar o retrato do seu marido, que vai integrar a galeria dos ex-comandantes. “Além da realização profissional nesta unidade, a minha história pessoal se mistura nela, em boa parte da minha infância acompanhei meu pai. Aqui conheci meu marido, trabalhamos juntos como tenentes na Polícia Militar, namoramos, casamos, e minhas duas gestações foram acompanhadas por todo o efetivo. O 8ºGB foi a minha primeira unidade no Corpo de Bombeiros e será onde pretendo fechar a carreira”, finaliza.