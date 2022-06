Com baixas e novidades, Palmeiras encerra prepração para defender série invicta

04/06/2022 | 19:35



Defendendo uma invencibilidade de 14 jogos (11 vitórias e três empates), a maior sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, cheio de desfalques, mas também com novidades. Entre lesionados e selecionáveis, o time alviverde não terá sete jogadores para o duelo entre dois dos líderes do torneio. O último treino de preparação foi realizado neste sábado.

O técnico Abel Ferreira não poderá contar com Mayke e Jailson, entregues ao Departamento Médico. O treinador também não terá Weverton, Danilo, Gustavo Gómez, Atuesta e Kuscevic, todos com suas respectivas seleções. No entanto, também há novidades.

Os zagueiros Murilo e Luan, o lateral Piquerez e o atacante Gabriel Verón foram liberados pelo DM e estão à disposição do treinador para este domingo. Luan, inclusive, não entra em campo desde a final do Mundial contra o Chelsea.

No treino deste sábado, Abel Ferreira dividiu o elenco em duas equipes. Os jogadores trabalharam movimentações e posicionamento com e sem bola. Após a tradicional atividade recreativa, ainda praticaram as bolas paradas ofensivas e defensivas.

A expectativa é que o Palmeiras entre em campo com: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

O Palmeiras iniciou a rodada com 15 pontos, mesma pontuação do Atlético-MG. Na última rodada, venceu o Santos por 1 a 0.