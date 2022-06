Palmeiras bate Corinthians, quebra tabu e dispara na ponta do Brasileiro Feminino

04/06/2022 | 18:16



O Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 0, neste sábado, no Allianz Parque, com dois gols de Duda Santos e disparou na liderança do Campeonato Brasileiro Feminino, após 11 rodadas disputadas. O dérbi, que valia a ponta da tabela, levou o alviverde a 28 pontos, deixando o rival com 24.

A equipe do Parque São Jorge, que ainda pode perder a vice-liderança para o Inter, com 23 pontos, estava invicta não só na competição, mas também em 2022, em 13 compromissos. Além da marca, viu também outro tabu ser quebrado: é a primeira vitória do Palmeiras no clássico desde que o Brasileiro foi inserido no calendário pela CBF.

Corinthians e Palmeiras haviam entrado em campo seis vezes pela competição nacional desde 2020, com quatro vitórias alvinegras e outros dois empates. Além deles, disputaram um troféu no início da temporada, a Supercopa do Brasil, com novo triunfo corintiano, desta vez em Itaquera.

O dérbi deste sábado começou com o Palmeiras em cima do rival. Aos 27 minutos, Bia Zaneratto cruzou para Duda Santos abrir o placar. Já no segundo tempo o Corinthians foi superior, mas não encontrava o caminho da rede. Gabi Portilho e Jaqueline tiveram suas chances, sem sucesso. Jheniffer conseguiu balançar a rede, mas o gol foi anulado pela arbitragem por um toque de mão.

Quando o empate parecia amadurecer, Duda deixou a sua marca outra vez para selar o resultado. A palmeirense finalizou de fora da área, a goleira Lelê espalmou e a bola tocou no travessão antes de entrar, aos 39 minutos.

O Palmeiras voltará a campo no dia 13 de junho, para outro clássico, contra o São Paulo, no CT de Cotia. Já o Corinthians enfrentará o Flamengo, dia 11, no Rio de Janeiro.