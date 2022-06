Carlinhos Maia desabafa sobre assalto em seu apartamento: Isso não é um filme, é um crime

04/06/2022 | 17:11



Carlinhos Maia voltou a falar em suas redes sociais sobre o assalto que aconteceu em seu apartamento recentemente. Desta vez, o influenciador se manifestou a respeito de todas as opiniões que vem sendo dadas sobre o caso e pessoas que ficam perguntando sobre o desfecho:

Galera! Eu sei que a internet deixa tudo 20 vezes mais acelerado... E vejo as pessoas irritadas querendo o desfecho da história do apartamento... Com todo respeito, isso não é um filme, isso é um crime. Se tá chato pra vocês, imagine para nós? Estou pouco me lixando para o que foi roubado, porque nunca fui ligado ao material, quero saber quem mandou roubar. E vamos descobrir. A polícia está trabalhando 24 horas nesse caso. Assim que podermos dar informações concretas, será dada, mas como resolver um crime que pode ter levado meses para ser arquitetado, em uma semana? Confio na polícia.

E não parou por aí:

Para muita gente tudo é sobre engajamento! Caramba, é minha casa, gente. Um dos maiores sonhos da minha vida. Eu tenho sentimentos de gente, não sou uma máquina. Parece que o fato de eu ter dinheiro hoje em dia, me anula de sofrer, de sentir, e essa invasão é mimimi, porque eu tenho dinheiro. Dinheiro não compra paz. Fico grato pelo barulho, porque graças a isso estamos perto.

Um fã respondeu a postagem do influenciador, dizendo:

Mas você nos entende, né? Estamos aflitos e imaginamos como vocês estão. Já deu tudo certo.

Carlinhos respondeu a mensagem:

Imagine nós????? Ter que ouvir o tempo inteiro que isso é marketing. Que marketing dos infernos é esse? Um marketing desse seria vender minha alma, e eu lutei muito, muito mesmo, para chegar até aqui. Não sou criminoso, SOU A VÍTIMAAAAA.