Santo André disponibiliza quarta dose contra a Covid-19 para munícipes com mais de 50 anos

Da Redação



04/06/2022 | 14:59



Imunização da dose de reforço também será realizada em profissionais de saúde

A Prefeitura de Santo André começa na próxima segunda-feira a aplicar a quarta dose da vacina contra Covid-19 em munícipes com mais de 50 anos e profissionais de saúde. A vacinação será realizada nas 33 Unidades de Saúde do município, sem necessidade de agendamento.

Quem optar por se vacinar nos dois pontos de imunização drive-thru, localizados na Craisa ((Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) e no Carrefour, deve realizar agendamento no site psa.santoandre.br/vacinacovid.

“Ampliamos a aplicação da quarta dose para pessoas com 50 anos ou mais e profissionais da saúde. Concluir a cobertura vacinal deste importante grupo representa mais um passo para vencermos a Covid-19 definitivamente. Seguimos com gestão e planejamento para estender a imunização à nossa gente o quanto antes”, afirma o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Para poder receber a quarta dose do imunizante, o munícipe deve ter sido vacinado com a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Todos os munícipes deverão, obrigatoriamente, apresentar documento de identidade e comprovante das primeiras doses. No caso de profissionais de saúde, é necessário apresentar crachá do trabalho ou comprovante do conselho de classe - como Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) e Coren (Conselho Regional de Enfermagem), por exemplo.