Santo André recebe oficina de percussão

04/06/2022 | 13:03



Em todos os domingos de junho, do dia 5 ao dia 26, o Cesa (Centro Educacional de Santo André) Vila Sá, em Utinga, recebe a oficina No Balanço do Baque, onde serão realizadas aulas de percussão na linguagem do maracatu nação.

As atividades começaram com um grupo de estudos, com recursos da Lei Aldir Blanc. Os encontros, que inicialmente ocorriam na Favela dos Ciganos, também no bairro Utinga, migraram para o ambiente online por conta da pandemia de Covid-19.

Agora, voltam os encontros presenciais, que serão realizados aos domingos, sempre das 14h às 17 horas. Não precisa de inscrição e nem há limite de idade. Quem se interessar, é só chegar no local, e participar.

O Cesa Vila Sá fica na Avenida Nova Iorque, sem número. As oficinas serão realizadas nos dias 5, 12, 19 e 26 de junho.