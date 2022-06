Sanções à Rússia sinalizam fim do livre comércio de energia

04/06/2022 | 12:30



O ataque da Rússia à Ucrânia está redesenhando o mapa mundial de energia e inaugura uma nova era na qual o fluxo de combustíveis fósseis é influenciado por rivalidades geopolíticas tanto quanto por oferta e demanda.

Ao longo do último meio século, o petróleo e o gás natural se moveram com relativa liberdade para os mercados onde detinham os preços mais altos em todo o mundo. Isso terminou abruptamente quando tanques russos cruzaram a fronteira com a Ucrânia em 24 de fevereiro, provocando uma enxurrada de sanções comerciais dos Estados Unidos e da Europa contra a Rússia que mergulharam o comércio global em desordem. Esta semana, a União Europeia concordou com suas sanções mais duras até agora contra a Rússia, ao proibir as importações de seu petróleo e impedir as seguradoras de cobrir seus carregamentos de petróleo.

Qualquer que seja a nova ordem, ela não ficará totalmente clara nos próximos anos. Mas comerciantes, diplomatas e outros especialistas em geopolítica de energia, no geral, concordam que ela será mais "balcanizada" e menos fluida do que o mundo viu desde o fim da Guerra Fria.

Três prováveis eixos de influência energética estão surgindo: os EUA e outras nações ocidentais, que usaram seu enorme poder econômico e de compra como arma política; China e grandes nações emergentes como Índia, Turquia e Vietnã, que rejeitaram a pressão ocidental e continuaram fazendo negócios com a Rússia; e Arábia Saudita e outras nações produtoras de petróleo do Oriente Médio, que têm buscado manter a neutralidade e podem ganhar participação de mercado nos próximos anos.

"Estamos em uma verdadeira dobradiça da história", disse o ex-embaixador dos EUA na Arábia Saudita, Chas Freeman. Agora membro sênior da Brown University, Freeman afirmou que a Europa nunca mais poderá confiar na Rússia como seu principal fornecedor de energia e que, mesmo que as sanções sejam suspensas, os países estão propondo novas infraestruturas caras e endossando contratos alternativos de fornecimento de longo prazo. que irá bloquear o novo mapa de energia.

A nova ordem promete tornar o comércio de energia menos eficiente e mais caro, potencialmente colocando as commodities no centro da próxima crise econômica global, o ex-funcionário do Departamento do Tesouro que agora lidera a estratégia de taxas de juros de curto prazo em Credit Suisse Group AG, disse Zoltan Pozsar. Um embargo alemão ao petróleo russo provavelmente significaria que, em vez de o petróleo russo chegar a Hamburgo em uma ou duas semanas, levaria vários meses para viajar para a China, observou. Por outro lado, para o petróleo do Oriente Médio, o embargo desencadearia uma viagem mais longa à Europa para o óleo que normalmente teria ido para a Ásia. Essas ineficiências aumentarão os custos de transporte, seguro e financiamento que sustentam o comércio de energia, disse ele.

Muitos preveem que a indústria de energia da Rússia, a espinha dorsal de sua economia, se contrairá porque a perda de seu maior mercado não pode ser completamente substituída. As sanções financeiras e tecnológicas ocidentais minarão a capacidade da Rússia de manter as receitas atuais e os níveis de produção, dizem esses especialistas.

Mas o novo mapa não está isento de riscos para o poder americano e para a posição do país como garantidor do comércio global. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o dólar tem sido a moeda padrão para transações de petróleo, o que ajudou a manter sua centralidade na economia global. Aproveitar o poder do sistema financeiro dos EUA para impor sanções contra a Rússia colocou em dúvida sua confiabilidade como um lugar para armazenar riqueza, disse Freeman.

Agora, a Arábia Saudita, a Índia e outros países em desenvolvimento estão explorando a realização de transações de energia em moedas que não o dólar americano. A Rússia também começou a buscar recompensa em rublos por seus combustíveis fósseis. "Podemos ter boas razões, mas os EUA politizaram o comércio de energia", disse Freeman.