Mariah Carey está sendo acusada de plágio por seu maior hit natalino

04/06/2022 | 11:11



Se você cresceu nos anos de 1990 já deve estar cansado de ouvir na época natalina a música All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey, e depois de tantos anos cantando esta música a cantora arrumou uma dor de cabeça para chamar de sua.

Pois é, Mariah Carey está sendo processada por plágio por conta do mairo hit natalino de todos os tempos. Segundo informações do TMZ, o processo está sendo feito por Andy que afirma que gravou a música em Nashville e diz que a música chegou às paradas da Billboard durante a temporada de Natala de 1993 e que chegou até a filmar um videoclipe.

Agora senta aí em sua cadeira porque o artista colocou em números o preço da indenização que está pedindo, que custa nada mais, nada menos do que cerca de quase 96 milhões de reais na cotação atual. No processo, ainda diz que Mariah nunca teve autorização de lançar a faixa e que ela teria sido plagiada na versão de Andy.

Lembrando que o TMZ foi atrás das duas músicas para comparar e elas são completamente diferentes em letra e melodia, apesar de contarem apenas com o mesmo título. E a equipe de Mariah Carey ainda não falou publicamente sobre o assunto.