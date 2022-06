Shakira anuncia publicamente o fim de seu relacionamento com Gerard Piqué

04/06/2022 | 11:10



Como diria a música do Exaltasamba: chegamos ao fim, está doendo sim! Como você vem acompanhando, um jornal chamado El Periódico estava dando detalhes de uma suposta traição de Gerard Piqué que era então casado com Shakira.

Durante a última semana os rumores foram ganhando cada vez mais forças e os dois até tinham sido flagrados juntos indo até a casa da mãe do jogador de futebol. Mas Shakira decidiu então abrir a boca neste sábado, dia 4, e confirmou a separação para o Mirror e para o Daily Mail.

A cantora de 45 anos de idade estava casada por quase 11 anos com o astro de futebol do time do Barcelona e segundo os jornais, ela não fez comentários sobre as alegações de infidelidade de Piqué, mas parecia, claro, estar muito chateada.

- Com muito pesar nós confirmamos que estamos nos separando. Pelo bem-estar dos nossos filhos, que são nossa maior prioridade, pedimos que vocês respeitem nossa privacidade. Obrigada pela compreensão, disse a ntota.

Lembrando que os dois são pais de duas crianças: Mila de nove anos de idade e de Sasha de sete anos de idade.