Tigre defende o 1º lugar em reencontro com o Nova Iguaçu

Francisco Lacerda



04/06/2022 | 10:39



O São Bernardo vai hoje ao Rio de Janeiro em busca de ampliar a vantagem e se isolar na ponta do Grupo G da Série D do Campeonato Brasileiro. O adversário é o Nova Iguaçu, às 11h, no Estádio Janio de Moraes, pela abertura do returno da competição. O Tigre tem 15 pontos em sete rodadas, com quatro vitórias e três empates, e leva vantagem sobre o Paraná pelo saldo gols (6 a 5). Está invicto e é o único time nas quatro divisões do Nacional que ainda não levou gol. Para a partida o técnico Márcio Zanardi terá o retorno do lateral-esquerdo Eduardo Diniz após cumprir suspensão. Já o lateral-direito Alex Reinaldo é dúvida. Ele deixou a última partida, contra o próprio Nova Iguaçu, ainda no primeiro tempo e não tem confirmada a sua escalação. Ele foi substituído por Lucas Mota. O zagueiro Helder permanece no departamento médico, com incômodo no posterior da coxa esquerda. Islan é a opção para o setor.

Invicto, o Tigre é o time a ser batido na chave. Para voltar à região com os três pontos e manter o retrospecto, o atacante Minho pede que a equipe tenha “mentalidade forte, porque a gente sabe que vai enfrentar dificuldades”. “Time que quer ser campeão tem de passar por cima delas. Tenho certeza que vamos fazer bom jogo e conquistar os três pontos. A gente está muito feliz por essa marca, de sete jogos sem tomar gol, sem perder, mostra que a gente tem feito bom trabalho. Precisamos dar continuidade, não podemos achar quer já está bom, porque, tenho certeza, nessa pegada a gente vai conquistar grandes objetivos”, promete.

Para o lateral-direito Lucas Mota, a invencibilidade “é fruto de muito trabalho” e deve-se à colaboração de toda equipe. “Todo mundo se doando ao máximo, não só nós da parte da defesa, mas sim com pessoal lá da frente, porque a defesa começa no ataque. Os treinamentos são muito voltados a parte defensiva, como os balanços das linhas, a defesa bem compacta e sempre com uma forte marcação. E a gente vê o resultado nos jogos.”

Com nove pontos – duas vitórias, três empates e duas derrotas –, a seis dos líderes, o Nova Iguaçu precisa do resultado positivo para manter a terceira colocação. Em caso de revés, pode ser ultrapassado pelo Santo André – leia mais abaixo. Para este confronto o técnico Carlos Vitor deverá mandar a campo o mesmo time da derrota por 1 a 0 (gol de Vitinho) em São Bernardo na última rodada do primeiro turno.