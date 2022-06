Atriz de Glee se derrete com o nascimento da primeira filha

04/06/2022 | 10:11



No dia 3 de junho, Jenna Ushkowitz que ficou conhecida por participar do seriado teen Glee como Tina Cohen-Chang, compartilhou com seus fãs e seguidores nas redes sociais que deu à luz sua primeira filha.

A atriz apareceu na publicação toda preto e branco segurando a recém-nascida no colo na qual dá para ver apenas a mãozinha da pequena, e para deixar tudo ainda mais bonitinho e fofo, Jenna estava usando um colar escrito mama que nada mais é do que mamãe.

A artista que é casada com David Stanley escreveu na publicação: Nossos corações se abriram e ela recebeu uma chuva de comentários elogiando a publicação e desejando muita saúde para a filhinha.