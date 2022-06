Filha de Virginia Fonseca aparece ofegante após subir imensa escadaria

04/06/2022 | 10:11



Virginia Fonseca é o tipo de famosa que adora compartilhar os detalhes da sua vida pessoal com seus fãs e seguidores nas redes sociais. E recentemente, a influenciadora fez uma verdadeira festona com vários famosos para comemorar o primeiro aniversário de Maria Alice, sua filha com Zé Felipe.

E durante a noite da última sexta-feira, dia 3, a influenciadora dividiu com os fãs uma espiadinha básica em uma coisinha que a filha estava fazendo. Nada mais era do que Maria Alice andando pela mansão em que eles vivem e de quebra subindo uma escadaria da residência.

No vídeo, uma moça aparece para ajudar a pequena que até parecia estar um pouco ofegante no final de todo o imenso trajeto para as pequenas perninhas dela, mas saiba que a neta de Leonardo não desistiu e encarou a escada inteira.

Lembrando que Maria Alice vai ganhar uma irmãnzinha, chamada Maria Flor.