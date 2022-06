Estado libera a construção de 1.000 moradias em Santo André

Daniel Tossato



04/06/2022 | 09:21



Um dos principais anúncios do governador Rodrigo Garcia durante a ação Governo na Área foi o convênio firmado entre o Estado de São Paulo, por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), e a Prefeitura de Santo André que garante a construção de 1.000 moradias. O projeto tem como objetivo resolver o problema de famílias que ocupam área na Chácara Baronesa, na divisa do município com São Bernardo. O montante para realizar a intervenção pode atingir R$ 200 milhões.

As residências deverão ser construídas em duas áreas que já estão separadas, e as obras dependem da avalização do convênio para que sejam iniciadas. A estimativa é a de que a papelada seja assinada nos próximos 15 dias, conforme apurou o Diário.

Segundo o prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal, Paulo Serra (PSDB), o governador “ouviu as demandas das cidades e anunciou grandes investimentos para a região”.

“O governador veio ouvir outras demandas das cidades e anunciou investimentos (de pedidos anteriores) em áreas como infraestrutura, educação e habitação, além de recursos para maquinários e equipamentos. Um olhar importante para Santo André, garantindo projetos para melhorar a qualidade de vida e garantir mais dignidade para a nossa gente.”

Atual assessor executivo da CDHU, o ex-secretário executivo de Habitação do governo do Estado Fernando Marangoni (União Brasil) também avaliou que o investimento anunciado pelo governador, principalmente para habitação em Santo André, resolve problema histórico no município.

“Anúncio especial para Santo André, com a construção de 1.000 moradias, para a gente resolver definitivamente a ocupação da Chácara Baronesa. Então, um problema histórico dentro do nosso município e conseguimos esse convênio, que o governador autorizou e resolve de vez o problema daquelas famílias. Dois terrenos estão separados na (Avenida) João Ducim e um bem próximo da (Chácara) Baronesa”, declarou Marangoni, que também é pré-candidato a deputado federal por Santo André.