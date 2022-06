Rafa Kalimann ostenta corpão de biquíni durante passeio de barco

04/06/2022 | 09:11



Vez ou outra as famosas decidem mostrar seus biquínis preferidos e arrasam nas escolhas.

Rafa Kalimann aproveitou uns dias de sol no Rio de Janeiro para colocar o bronzeado em dia e também para dar um belo de um passeio com um barco belíssimo. Para deixar tudo ainda mais sensual, a influenciadora posou deitada de barriga pra cima em uma parte do barco usando um biquininho bem fofo.

Na ocasião, Rafa escolheu deixar a foto em preto e branco, mas a peça mesmo é na cor azul e caiu super bem na apresentadora.