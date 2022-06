Estado anuncia a próxima fase do BRT-ABC para 1º de julho

Daniel Tossato



04/06/2022 | 08:40



Durante o evento Governo na Área, realizado na manhã de ontem em São Bernardo, o governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou que até o dia 1º de julho será iniciada a próxima fase das obras do BRT-ABC, sistema por ônibus de alta velocidade que ligará a região à Capital. O avanço das obras só foi possível após o Palácio dos Bandeirantes conseguir a licença ambiental junto à Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Além disso, o chefe do Executivo anunciou recursos para construção de 1.000 unidades habitacionais em Santo André (veja mais abaixo), obras de saneamento, de infraestrutura e investimentos em saúde e educação, entre outras áreas.

No caso das intervenções relativas ao BRT, o secretário dos Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, disse que a licença ambiental prévia da Cetesb foi assinada na quinta-feira, o que permite o avanço das obras. A construção do modal começou em fevereiro, pelo Terminal Metropolitano São Bernardo, e até o dia 1º de julho as obras deverão ser iniciadas em trecho de 4,3 quilômetro do município, entre o terminal e as avenidas Lauro Gomes e Winston Churchill, na divisa com Santo André.

O governador, por sua vez, declarou que a licença garante o avanço das intervenções, com expectativa de que o BRT atenda aos usuários do Grande ABC a partir de 2023.

“Tivemos agora a licença total das obras emitida pela Cetesb. Isso permite que a concessionária possa avançar rapidamente com a construção. Acabamos de contratar o gerenciamento e fiscalização da obra, e nossa expectativa é que em 2023 o BRT esteja atendendo toda a população. Agora vamos avaliar, com o gerenciamento, os trechos iniciais que a gente pode liberar quando estiverem prontos, e se isso vale a pena ou não. Mas agora o BRT deslancha, e está sendo bancada pela concessionária que vai mudar muito a mobilidade urbana do Grande ABC”, declarou o governador, em breve coletiva de imprensa.

Caberá à Next Mobilidade, que já opera o Corredor ABD de trólebus, a implantação e operação do BRT. Dessa forma, a empresa terá a direito a 25 anos de exploração da concessão. Todo o investimento, de cerca de R$ 860 milhões, será realizado pela empresa e fiscalizado pelo Estado. Em fevereiro, a intervenção teve início no Terminal Metropolitano de São Bernardo. O traçado deverá cortar São Bernardo, Santo André e São Caetano e ligar o Grande ABC à Estação Tamanduateí, que reúne as paradas da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e também a Linha 2 – Verde do Metrô.

O Grande ABC terá estações em São Bernardo (Metrópole, Aldino Pinotti, Abrahão Ribeiro, Afonsina, Rudge Ramos, Senador Vergueiro, Winston Churchil e Vila Vivaldi); Santo André (Fundação do ABC) e São Caetano (Instituto Mauá, Vila Império, Jardim São Caetano, Estrada das Lágrimas, Cerâmica, CEU Meninos, Goiás e Almirante Delamare).

A informação foi passada durante evento do governo do Estado, que anunciou pacote de R$ 320 milhões de investimentos, recursos que serão destinados às sete cidades do Grande ABC.