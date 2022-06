Do Diário do Grande ABC



03/06/2022 | 23:59



Estão cada dia mais evidentes os acertos do presidente Jair Bolsonaro (PL) na condução do governo federal. O desempenho das contas brasileiras tem chamado a atenção global. O País coleciona bons resultados em rankings internacionais, como o da agência de classificação de risco Austin Rating, que acaba de colocá-lo como a nona economia mundial entre 32 nações. Em cenário de controle epidêmico, o Produto Interno Bruto de 1% registrado no primeiro trimestre merece a classificação de robusto. Trata-se de um PIB de respeito, como há muito os brasileiros não viam. A população já começa a perceber que o tempo das vacas magras está ficando para trás.



Em uma lista de 18 países acompanhados pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o Brasil aparece com o terceiro melhor desempenho na produção de riqueza entre janeiro e março, atrás apenas da China, que registrou aumento de 1,3%, e México, de 1,2%. Em pouco mais de três anos de governo, Bolsonaro conseguiu corrigir os estragos causados na economia pela ineficiência e pela corrupção petista.



Pesquisa Datafolha divulgada no início da semana revela que a maior parte dos brasileiros consultados pelo instituto, 53%, diz que a situação econômica exerce “muita influência” na hora da definição do voto. O significativo avanço do Brasil em praticamente todos os indicadores explica a razão de Jair Bolsonaro, impulsionado pelos excepcionais resultados das políticas financeira e tributária, estar com seu nome muito bem posicionado junto à opinião pública – o que traz, como efeitos colaterais, os ataques rasteiros de adversários políticos que, mesquinhos, não suportam ver o País fazendo sucesso no Exterior.



É de se perguntar em que posição de destaque estaria o Brasil nos rankings internacionais que aferem o desempenho econômico das nações se o novo coronavírus não tivesse surgido, quase três anos atrás, para prejudicar o trabalho de um dos homens mais honestos, capacitados e trabalhadores que já se sentaram na cadeira de presidente da República.