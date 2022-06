Santo André aplica a quinta dose da vacina em idosos imunossuprimidos

Do Diário do Grande ABC



04/06/2022 | 07:00



A Prefeitura de Santo André disponibilizou a quinta dose da vacina contra Covid para pessoas com mais de 60 anos e que possuam alto grau de imunossupressão. Para se vacinar nos pontos drive-thru é necessário realizar agendamento no psa.santoandre.br/vacinacovid. O idoso também pode ser vacinado em uma das 33 unidades de saúde, sem necessidade de agendamento.

“Mais um avanço importante para continuar a proteger a nossa gente. Com planejamento, que é a marca da vacinação de Santo André, vamos iniciar a aplicação da quinta dose do imunizante contra a Covid para idosos com mais de 60 anos e alto grau de imunossupressão. Avançar na cobertura vacinal é a arma mais eficiente para combater o vírus com eficiência e segurança”, pontua o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Para receber a dose de reforço, os idosos devem ter completado o ciclo vacinal, ou seja, devem ter recebido as quatro doses da vacina há pelo menos quatro meses. Todos os munícipes deverão, obrigatoriamente, apresentar documento de identidade e comprovante das primeiras doses.

São consideradas com alto grau de imunossupressão aquelas pessoas com imunodeficiência primária grave, que fazem quimioterapia, que são transplantadas de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas, utilizam drogas imunossupressoras, vivem com HIV/Aids e fazem uso de corticoides em doses maiores ou iguais a 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais, entre outras enferminadades.

MUTIRÃO

Mauá realiza hoje mais uma ação de vacinação contra a Covid e a gripe (Influenza). Os profissionais de saúde estarão vacinando as pessoas na Coop (Cooperativa de Consumo), localizada na Avenida Barão de Mauá, 1.389, na entrada do Jardim Zaíra, das das 9h às 16h.

O imunizante contra Covid está sendo aplicado no público acima de 5 anos. Adolescentes entre 12 e 17 anos poderão tomar a terceira dose, desde que tenha recebido a segunda há quatro meses. Os idosos com 60 ou mais estão aptos a tomar a quarta dose, bem como os imunossuprimidos a partir de 12. É fundamental ter recebido a terceira há quatro meses.

O imunizante da gripe é administrado na população acima de 60 anos, crianças de 6 meses até a véspera de completar 5 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias do parto), profissionais de saúde, professores e pessoas com comorbidades ou deficiência. Também estão elegíveis os caminhoneiros, trabalhadores portuários e do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso. É preciso apresentar o RG. Esses profissionais também precisam levar documento que comprove estar atuando na área.