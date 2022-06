A inclusão social se dá pelo mercado

Do Diário do Grande ABC



03/06/2022 | 23:59



O livro Trópicos Utópicos, de Eduardo Giannetti da Fonseca, reúne microensaios sobre a identidade brasileira, buscando o que se possa chamar de ‘brasilidade essencial’. Aspectos culturais, sociais e econômicos são colocados em evidência, mas assumem capital importância questões relacionadas à desigualdade e à exclusão sociais.



Uma das maiores chagas da brasilidade é a existência de territórios em que o Estado encontra-se completamente ausente. Tamanha é a relevância da população que habita as favelas que sua renda própria movimenta, anualmente, mais de R$ 124 bilhões, segundo o Instituto Data Favela.



Essa renda agregada, inclusive, é maior do que a verificada em diversos Estados do Brasil, além de países como Paraguai e Bolívia. É que a criatividade e o empreendedorismo, ao lado da desigualdade, constituem pilares formadores de nosso povo.



Dessa maneira, pode-se afirmar que a característica fundamental do brasileiro não é a carência, mas sim a potência; marca essa que se acentua sempre que as estruturas excludentes são superadas pelo trabalho disciplinado e inventivo de nossa gente.



A sociedade civil, cansada de esperar deitada em berço esplêndido, passou a proceder de forma ativa na equalização das estruturas nacionais, convertendo-as em instituições inclusivas, ensejadoras do florescimento da prosperidade e da justiça sociais.



Essa nova postura individual e social dos brasileiros – que tem assumido maior relevância nos últimos anos –, demonstra que as individualidades, em harmonia com a coletividade, podem elaborar um quadro estrutural mais inclusivo, com a adequação de serviços públicos marcados pela ineficiência e precariedade.



A prova mais perfeita dessa realidade, em que populações excluídas constroem os próprios caminhos de inclusão, está na realização da Expo Favela, atraindo a atenção das maiores empresas e instituições investidoras, dada sua relevância e potencialidade.



Isso demonstra que a atuação política, com o aperfeiçoamento de disposições institucionais baseadas na liberdade econômica, na simplificação trabalhista e na desburocratização empreendedora, é fundamental para tal inclusão.



É lícito afirmar, então, que a melhoria do ambiente de negócios franqueou o desenvolvimento dessa prosperidade inclusiva das favelas. O Brasil pode criar, a partir das cicatrizes de sua mais dolorosa iniquidade, novas possibilidades de crescimento. Para isso, é necessário o aprofundamento da democracia e a elaboração de políticas efetivamente inclusivas, em conjunto com a sociedade civil.



André Naves é defensor público federal e especialista em direitos humanos e inclusão social.



PALAVRA DO LEITOR

Ensino médio – 1

Esse novo ensino médio é ridículo (Novo ensino médio agravou desigualdade, aponta estudo)! O da minha filha era para ser sobre jogos virtuais, sabe o que é feito durante o itinerário? Eles jogam on-line. Só jogam, não aprendem nada! Fora que as escolas do Estado estão sem professor! Precisa-se urgente tomar providência!

Teca Rodrigues

do Facebook



Ensino médio – 2

O ensino público no Brasil é péssimo, mas dá a impressão de que em São Paulo conseguiram piorar, principalmente em se tratando das estaduais que são de ensino médio, já que algumas escolas municipais de ensino fundamental são boas até.

Valdeir Santos Matos

do Facebook



Verbas

Esperamos que a população não se deixe enganar pelas verbas que os senhores governadores começam agora a enviar aos municípios. Sempre lembrando que estamos em ano eleitoral. Verbas que eram para ter sido distribuídas durante toda gestão, eles deixam sempre para época de eleições, achando que estão, mais uma vez, ‘enganando’ o eleitor. Portanto, esqueçam que isso é algum mérito, mas, sim, obrigação em benefício do povo. Acorda Brasil.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá



Cala a boca

A então presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), a ministra Cármen Lúcia, em palestra na Escola Superior de Propaganda e Marketing, disse: ‘Cala boca já morreu’, referindo-se ao direito da imprensa de repassar informações aos cidadãos. Afirmou ainda que ‘não há democracia sem uma imprensa livre. Não há democracia sem liberdade. Ninguém é livre sem acesso às informações. Deixa o povo falar’. Pois bem, em curto espaço de tempo, estamos vivendo a era da ‘censura prévia’. Todos estão com medo. Criminalizar opinião virou moda. Saudades do Brasil livre.

Izabel Avallone

Capital



Educação

Para o Brasil melhorar, deslanchar, é preciso adubar a semente do saber para, sob todos os aspectos, o benefício coletivo. Priorizar a educação é a chave do sucesso para eliminar desigualdades, oportunidade a todos e solução da maioria dos problemas. Educação é a mãe de todas as profissões, mas está desvalorizada, com baixos salários, falta aprimoramento aos mestres e condições ideais das escolas. Educação é o melhor investimento para todo País.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Apoio – 1

O (senador José) Serra consta na planilha da (empreiteira) Odebrecht como ‘Vizinho’, pois era vizinho de Pedro Augusto Ribeiro Novis, ex-executivo da empresa que pagava propinas com vinhos raros (Serra descarta apoio a Lula e defende candidatura própria do PSDB à Presidência).

Paulo Bellan

do Facebook



Apoio – 2

Que catástrofe para o PSDB foi o (ex-governador João) Doria, hein? Ficaram sem a prefeitura, por uma tragédia do destino. Ficaram sem candidato à Presidência e vão perder o governo de São Paulo pela primeira vez em 1 milhão de anos. Bolsodoria foi retumbante fracasso, para sorte de todos.

Fernando Garcia

do Facebook



Simone e Tasso

Ótima notícia! Tudo indica que o senador Tasso Jereissati será vice da senadora Simone Tebet na chapa que vai compor candidatura da terceira via para a eleição presidencial deste ano. Nomes fortes, probos, e com relevantes serviços prestados à Nação! Esses nomes têm grande apoio do empresariado, intelectuais, artistas etc. Não vão fugir dos debates porque respeitam o eleitor! Assim como devem apresentar programa de governo no qual devem priorizar áreas como saúde, educação, ciência e tecnologia, meio ambiente e o inadiável desenvolvimento econômico e social.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)