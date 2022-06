Santo André recebe Paraná para entrar no G-4

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



03/06/2022 | 23:59



Em busca da recuperação na Série D do Brasileiro, o Santo André recebe hoje o Paraná, às 15h, no Estádio Bruno Daniel, na abertura do returno do Grupo G. Quinto colocado na chave, com sete pontos, depois de duas vitórias, um empate e quatro derrotas, o Ramalhão deve ter time completo para o duelo, que, em caso de vitória, pode levar a equipe ao G-4, grupo dos quatro que avançam à próxima fase, já que logo acima aparecem o Oeste, em quarto, com oito pontos, e o Nova Iguaçu, terceiro, com nove. Também servirá como revanche após a derrota para os paranaenses na rodada anterior.



O técnico Renato Peixe terá à disposição quase todo o elenco, inclusive com o retorno do zagueiro Samuel Teran – liberado para acompanhar o nascimento das filhas gêmeas –, o que possibilitará que repita a formação da partida contra o Paraná. A exceção continua sendo o goleiro Fabricio, que segue em tratamento no departamento médico. Gabriel Cabral segue no gol. O atacante Éder Paulista e o zagueiro Raphael deverão ficar como opções para o banco de reservas.



PARANÁ

O Paraná é o vice-líder do grupo, com os mesmos 15 pontos do São Bernardo FC, mas perde no saldo de gols (6 a 5). Vem de quatro vitórias consecutivas e segue na briga pela classificação. O técnico Osmar Feitosa deverá escalar a equipe com três novidades, o zagueiro Dirceu, que retorna na vaga de Odivan; o atacante Pablo, que substitui Everton Brito; e o meia Vinicius Kiss, que entra no lugar do poupado meio-campista Marcelinho. Guilherme também pode aparecer no setor.



O Paraná está invicto na Série D do Brasileiro. Em sete partidas o time venceu em quatro oportunidades e empatou em outras três.