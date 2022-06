Lula chama Bolsonaro de 'vagal do República': Média de 3,6 horas trabalhadas por dia

03/06/2022 | 19:36



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de "vagal da República" em publicação no Twitter nesta sexta-feira, 3. Ao postar uma ilustração do chefe do Executivo pilotando uma moto aquática, o petista disse que "não sobra muito tempo para Bolsonaro trabalhar" porque ele se dedica a atividades que não são relativas ao mandato.

"Média de 3,6 horas trabalhadas por dia e dezenas de folgas autoconcedidas. Entre jogos de futebol, viagens para lazer e passeios de jetski, não sobra muito tempo para Bolsonaro trabalhar", disse Lula ao comentar uma matéria do jornal Folha de S.Paulo que fala sobre o lazer do presidente.

A imagem ainda traz termos como fome, desemprego, desabastecimento, inflação e carestia para acusar Bolsonaro de não se concentrar nos reais problemas do País.