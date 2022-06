Goleiro John é diagnosticado com covid-19 e não viaja com o Santos para Curitiba

03/06/2022 | 18:57



O goleiro John foi diagnosticado com covid-19, nesta sexta-feira, e não vai viajar com a delegação do Santos para a partida contra o Athletico-PR, neste sábado, às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta vai permanecer em isolamento na cidade praiana.

Com isso, a lista de desfalques do técnico Fabián Bustos aumentou e já conta com Madson, Rodrigo Fernández, Kaiky e Ângelo. Um time provável para iniciar a partida no Paraná poderá formar com: João Paulo; Auro, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Vinícius Zanocelo e Sandry; Léo Baptistão, Jhojan Julio e Marcos Leonardo.

Após elogiar a postura do time mesmo com a derrota no clássico diante do Palmeiras, domingo passado, na Vila Belmiro, Bustos deverá manter o esquema tático contra o Athletico-PR.

FORÇA ALEX

Alex, zagueiro do time do Santos campeão brasileiro de 2002, se recupera bem de uma cirurgia cardíaca a que foi submetido para a colocação de quatro pontes de safena. O ex-atleta, de 39 anos, sofreu um infarto quando disputava uma partida de futevôlei.

"O Santos deseja força ao nosso ídolo Alex, que está se recuperando há uma semana de um problema cardiovascular. O nosso eterno zagueiro está bem e estável. #ForçaAlex! A nação santista sempre estará com você. Boa recuperação", escreveu o Santos, em suas redes sociais.

Alex marcou 20 gols pelo Santos, tornando-se o maior zagueiro artilheiro do clube. Ele também teve passagens pela seleção brasileira, PSG, Chelsea, PSV e Milan.