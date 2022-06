Rede varejista de roupas faz campanha celebrando o amor

Do Diário do Grande ABC



03/06/2022 | 18:45



Para celebrar a data mais romântica do ano, a ESKALA marca varejista com mais de 48 anos no mercado nacional, convidou o casal Lexa e Mc Guimê, para a campanha do dia dos namorados, que foi batizada como “Na frequência do amor!”. A rede conta com quatro lojas no Grande ABC.

O casal fotografou em clima de muito romance, descontração e muita musica, com a frequência musical que conecta os dois, para as lentes da dupla de fotógrafas Pupin Deleu. A dupla optou por looks descontraídos, confortáveis e cheio de estilo assim como eles. Sobre a frequência do amor o casal declarou: “Achamos o amor na necessidade diária de estarmos perto um do outro, ouvir a voz, nos cuidarmos e percebermos um ao outro feliz.”.

As fotos do casal poderão ser vista em todas as lojas ESKALA, que preparou uma coleção para agradar todos os estilos e que combina com o lifestyle dos apaixonados, conforto, praticidade e muito respeito pelo estilo do outro.

“Lexa E Mc Guimê são um casal que é a cara da marca, estilosos e com muita personalidade na forma de se vestir e viver. Eles foram escolhidos por sua espontaneidade, autenticidade, simplicidade, alegria e cumplicidade”, afirmou o diretor de marketing da marca, Tico Rigonatti.

No e-commerce da ESKALA, comprando com o cupom da “lexa10”, o cliente tem desconto de 10% e frete gratis nas compras acima de R$50,00. E nas redes sociais da ESKALA (@lojaseskala) os clientes podem conferir as novidades sobre a campanha e também os lançamentos da marca.