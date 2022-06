Zé Neto, da dupla com Cristiano, fratura três costelas e cancela shows

03/06/2022 | 18:22



A partir desta sexta, 3, até o dia 16 de junho, a dupla Zé Neto & Cristiano não fará shows. Segundo a assessoria de imprensa deles, os sertanejos cancelaram as apresentações porque Zé Neto fraturou três costelas.

O cantor sentiu uma dor e foi ao Hospital de Base de São José do Rio de Preto, em São Paulo, e os médicos identificaram fraturas no 9º, 10º e 11º arcos costais de Zé Neto.

Ainda de acordo com o comunicado emitido pela assessoria da dupla, o cantor começou o tratamento e por recomendação médica e deverá permanecer em repouso absoluto nos próximos dias.

Zé Neto & Cristiano estavam com show agendado nesta sexta, 3, em Catanduva, interior de São Paulo. Leia o comunicado da assessoria na íntegra:

"Após sentir fortes dores, nessa sexta-feira, 03, o sertanejo Zé Neto retornou ao Hospital de Base, em São José do Rio Preto, em São Paulo, para refazer os exames, onde foi identificado fraturas dos 9º, 10º e 11º arcos costais, conforme boletim emitido pelo hospital. O cantor já iniciou o tratamento e por recomendação médica deverá permanecer em repouso absoluto nos próximos dias . Portanto, a partir de hoje, 03 de junho, até 16 de junho todos os shows da dupla Zé Neto & Cristiano foram cancelados. Agradecemos a compreensão de todos e desejamos uma ótima recuperação para o Zé Neto. Att. Assessoria de Imprensa Zé Neto & Cristiano".

Em vídeo publicado no perfil oficial do evento, Zé Neto mandou um recado para o público que aguardava o show da dupla. "Meu parceiro Cristiano vai me representar junto com a dupla Neto e Henrique. ... Com certeza vão fazer uma noite especial por aí. Obrigado pelo carinho", disse.