Shopping ABC promove nova campanha de doação de sangue para ajudar hemocentros da região

Da Redação



03/06/2022 | 18:12



“Junho Vermelho” anuncia sua chegada com o objetivo de conscientizar toda a população sobre a importância da doação de sangue. Pensando em incentivar essa ação e reforçando que um voluntário pode salvar a vida de até quatro pessoas, o Shopping ABC realiza uma nova campanha de doação de sangue, nos dias 10 e 11 de junho, das 10h às 16h.



A ação é uma importante parceria com a ONG “Amor se Doa”, responsável por salvar mais de 100 mil vidas, de 2018 até o momento, com mais de 380 coletas neste período e cerca de 20 mil bolsas captadas. O posto de doação no shopping fica no Piso Loft, ao lado da loja Centauro, no mesmo local da última ação. Em 2021, as edições da ação arrecadaram juntas cerca de 374 bolsas para salvar vidas.



Um dos alertas sobre a importância da doação de sangue vem da regional do Grande ABC da Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue), que informa que tem estoque somente para 10 dias de doação e a dificuldade maior de doadores é referente ao grupo sanguíneo O+ e todos os negativos, que são O, A, B e AB.



Os interessados em doar precisam estar bem de saúde e não ter apresentado sintomas respiratórios ou febre no último mês. Pacientes testados positivos para Covid-19 devem esperar no mínimo 14 dias para fazer a doação. Além disso, cada marca de vacina tem um intervalo necessário antes da doação. Os vacinados com Coronavac só podem realizar doação de sangue após dois dias de cada dose. Já as vacinas AstraZeneca, Pfizer e Janssen pedem um intervalo de sete dias para a doação.



Para doação é necessário o agendamento prévio pelo Sympla (http://www.sympla.com.br/produtor/amorsedoa). A ação segue todas as normas sanitárias contra a Covid-19, como uso obrigatório de máscara, álcool em gel, materiais descartáveis e distanciamento social.



Além de contribuir para o aumento dos estoques nos bancos de sangue da região, em parceria com a Prefeitura e o Fundo Social de Solidariedade de Santo André, nos dias da ação, é possível ainda doar agasalhos, mantas e cobertores que serão encaminhadas para instituições cadastradas no projeto social.



“Esperamos que essa ação alcance um número bem expressivo de doações. O objetivo é que nosso ponto de coleta seja um facilitador para o cliente que pretende doar. Além de fazer essa importante doação, o cliente ainda pode participar da campanha do agasalho”, destaca a gerente de marketing, Flavia Tegão.