Melhores praias do mundo – Brasil aparece três vezes no top 10

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



03/06/2022 | 17:55



Baseado na opinião de usuários do site TripAdvisor, o prêmio Travellers’ Choice elege anualmente o que há de melhor no mundo do turismo. O Brasil se destacou em várias categorias da edição 2022. Além de ser coroado como lar do segundo melhor hotel do mundo, o País viu cidades como Campos do Jordão (SP) e Gramado (RS) baterem de frente com grandes concorrentes internacionais. Os destinos nacionais também ganharam espaço no ranking das melhores praias do mundo.

Melhores praias do mundo

DepositPhotos Grace Bay, nas Ilhas Turcas e Caicos

O Brasil aparece três vezes no top 10 das melhores praias do mundo. A Quarta Praia, no Morro de São Paulo (BA) ocupa a quarta posição. Já a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (PE), e a Baía dos Golfinhos, na Praia de Pipa (RN) aparecem nas posições 7 e 9, respectivamente.

A Grace Bay, nas Ilhas Turcas e Caicos, é a primeira colocada do ranking. Varadero Beach, em Cuba, aparece em segundo lugar, e Turquoise Baym, na Austrália, completa o top 3.



Abaixo, veja a lista completa com as 10 melhores praias do mundo, segundo o Travellers’ Choice 2022:

Grace Bay – Ilhas Turcas e Caicos Varadero Beach – Cuba Turquoise Baym – Austrália Quarta Praia – Brasil Eagle Beach – Aruba Radhanagar Beach – Ilha de Havelock (Índia) Baía do Sancho – Brasil Trunk Bay – Ilhas Virgens Americanas Baía dos Golfinhos – Brasil Isola dei Conigli – Itália

Quarta Praia, no Morro de São Paulo

DepositPhotos Quarta Praia, no Morro de São Paulo

A região do Morro de São Paulo (BA) guarda uma série de tesouros naturais. Um deles é a Quarta Praia, um local tranquilo e cercado pela Mata Atlântica.

Ideal para quem procura tranquilidade, o local conta com águas calmas, claras e quentes. Quando a maré está baixa, o mar forma piscinas naturais belíssimas, nas quais é possível observar peixes.

Além de curtir a 4ª melhor praia do planeta, quem viaja à região pode aproveitar o passeio para visitar a Igreja da Nossa Senhora da Luz e outras praias incríveis do Morro de São Paulo. As mais indicadas são: Praia da Gamboa, Segunda Praia, Praia de Garapuá, Quinta Praia (Praia do Encanto), Terceira Praia, Primeira Praia e Praia do Mirante

Onde ficar em Morro de São Paulo

A região do Morro de São Paulo conta com uma série de hotéis e pousadas para todos os gostos e bolsos. É possível encontrar hospedagens com acomodações equipadas, piscinas e restaurantes.

Conheça boas opções para aproveitar o destino com muito conforto.

Villa dos Corais

—

Catavento Praia Hotel

—

Village Paraíso Tropical

—

Pousada Bahia Bacana

—

Pousada Minha Louca Paixão

—

Baía do Sancho, em Fernando de Noronha

DepositPhotos Baía do Sancho, em Fernando de Noronha

A Baía do Sancho é uma das atrações mais visitadas do arquipélago de Fernando de Noronha. Para acessá-la, é preciso ter um ingresso para o Parque Nacional Marinho e seguir por uma passarela. Depois, o viajante desce alguns lances de escada e passa por um paredão rochoso antes de chegar ao local que integra a lista das melhores praias do mundo.

Uma vez ali, é praticamente impossível não se encantar com os diferentes tons de azul e verde da água, além das belíssimas falésias. Também dá para realizar mergulhos de flutuação com snorkel e passeios de barco para contemplar a rica vida marinha da região.

Fernando de Noronha conta ainda com outras atrações imperdíveis. Entre elas, Praia Cacimba do Padre, Praia da Conceição, Baía do Sueste, Praia do Atalaia, Praia do Leão, Praia do Cachorro e Baía dos Golfinhos.

Onde ficar em Fernando de Noronha

Os hotéis de Fernando de Noronha não costumam ser baratos. Por isso, a dica para quem pretende conhecer o destino é planejar a viagem com antecedência – assim, fica mais fácil encontrar tarifas atrativas.

Abaixo, veja algumas sugestões de hospedagem no arquipélago pernambucano.

Pousada Recanto

—

Alto Mar Guest House

—

Pousada Zé Maria

—

Pousada Malibu

—

Pousada Maravilha

—

Baía dos Golfinhos, na Praia de Pipa

Wikimedia/Gustavo Mitilene Cordeiro Baía dos Golfinhos, em Pipa

Queridinha de viajantes brasileiros e gringos, a região da Praia de Pipa combina cenários naturais de tirar o fôlego com uma extensa lista de atividades. Dá para surfar, andar de quadriciclo 4×4 ou até tirar um tempinho para contemplar a vida marinha, com direito a observação de golfinhos e tartarugas.

Diferentemente dos destinos de praia mais remotos, Pipa conta com uma ótima infraestrutura para viajantes. Uma das dicas é aproveitar a viagem para explorar os restaurantes mais badalados do pedaço, que variam desde pizzarias e churrascarias até casas com menus inspirados nas culinárias local e internacional.

Além da Baía dos Golfinhos, que está entre as 10 praias mais bonitas do mundo, vale a pena conhecer praias como a da Pipa, do Madeiro, do Amor e do Tibaú Sul. O Santuário Ecológico de Pipa, a Barra do Cunhaú e o Chapadão Hill também são boas pedidas.

Onde ficar em Pipa

Pipa conta com ótimas opções de hospedagem. Há hotéis luxuosos com acesso direto às praias e pousadas mais simples, que ficam um pouco afastadas, mas oferecem tudo que o viajante precisa.

Abaixo, veja algumas sugestões de hospedagem para quem pretende conhecer a região.

Pousada Morada dos Ventos

—

Pousada Coco Fresco

—

Filha Da Lua Ecolodge

—

Hotel Sombra e Água Fresca

—

Hotel Île de Pipa- Mgallery

—

