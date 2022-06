Trabalhadores da Toyota aprovam proposta de mudança e PDV

Nilton Valentim



03/06/2022 | 16:44



Os trabalhadores na Toyota, em São Bernardo, aprovaram a proposta negociada entre o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a empresa para transferência dos funcionários que optarem por ir para outra unidade da montadora e de PDV (Plano de Demissão Voluntária) para os que escolherem sair da empresa, decorrentes da decisão de fechamento da unidade, anunciado pela montadora em 5 de abril deste ano e reiterado na última semana.

Para os trabalhadores que decidirem pela saída da empresa, o PDV tem como base 35 salários fixos com o acréscimo de mais um salário por ano trabalhado (considerando a data da saída), 12 meses de assistência médica e disponibilização de cursos profissionalizantes do Senai e Senac. Aqueles que optarem pela transferência receberão dois salários nominais (já no ato da transferência), mais 2,4 salários nominais no caso de mudança de endereço, bônus de transferência de R$ 15 mil e estabilidade até novembro de 2026.

Também foi aprovado o pagamento de um bônus de permanência a todos os trabalhadores que continuarem na planta de São Bernardo até novembro de 2023, período que a empresa já havia anunciado como prazo limite para encerramento das atividades na cidade.

"Infelizmente a fábrica vai fechar, mas conseguimos um acordo que dá tranquilidade para os trabalhadores transferidos e que garante uma condição melhor para os que optarem por sair da fábrica", afirmou o diretor administrativo do sindicato, Wellington Messias Damasceno.

Com 60 anos, a planta de São Bernardo foi a primeira unidade da Toyota fora do Japão e conta com cerca de 550 trabalhadores.