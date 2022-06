Shakira e Gerard Piqué são vistos juntos pela primeira vez após rumores de traição

03/06/2022 | 16:11



Shakira e Gerard Piqué foram vistos juntos pela primeira vez desde que os rumores de traição e crise no relacionamento começaram.O jornal espanhol El Periódico divulgou a informação de que o craque do Barcelona teria sido pego no flagra com outra mulher.

Até o momento, Shakira e Piqué não se pronunciaram sobre o assunto, mas foram vistos juntos em um carro chegando na casa da mãe do craque, Nidia del Carmen Ripoli, na cidade de Barcelona.

Shakira e Piqué estão juntos há 12 anos, mas nunca se casaram oficialmente. Os dois são pais de Milan, de nove anos de idade, e Sasha, de sete anos.