Kourtney Kardashian revela que joga vapor de rosas nas partes íntimas para engravidar

03/06/2022 | 16:11



Quem quer não desiste! Kourtney Kardashian vem mostrando que vale tudo para realizar o sonho de engravidar novamente. A socialite está tentando diversos tratamentos para ter um filho com seu novo marido, Travis Barker, e, segundo o site Metro, no último episódio da série The Kardashians ela revelou que está jogando vapor de rosas nas partes íntimas para ficar mais fértil.

Durante uma conversa com sua mãe, Kris Jenner, e suas irmãs Khloé e Kim, a empresária explicou que fez uma limpeza Panchakarma, que é um procedimento de medicina alternativa:

- Perdi dois quilos e 200 gramas, mas esse não era o objetivo. O objetivo era perder todas as toxinas, e isso te dá um óvulo limpo. Então eu fiz um vapor Yoni, e quero comprar um vapor Yoni para todas vocês. É tão bom para sua vagina; você coloca rosas e outras coisas lá.

Esse vapor usado por Kourtney é uma vaporização vaginal e para usálo você se senta em uma mistura efervescente que normalmente contém ervas aomáticas, o que permite que o vapor atinja as partes íntimas.

Mas se você ficou com vontade de experimentar, tome cuidado! Segundo o site Healthline, os médicos não recomendam o procedimento, já que pode gerar alteração no PH vaginal por conta das ervas. Além disso, não existem comprovações científicas de que o tratamento ajude na fertilidade.