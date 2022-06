Cristiano Ronaldo aposta em um Manchester United vencedor na próxima temporada

03/06/2022 | 16:06



Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo mantém o espírito vencedor e o otimismo para a próxima temporada, quando terá mais um ano de contrato com o Manchester United. O astro português deu a entender que a equipe poderá lutar por títulos, a partir de agosto, quando terá no comando o holandês Erik ten Hag.

"Acredito que o Manchester United estará onde ele pertence. Às vezes leva tempo, mas eu ainda acredito", disse Cristiano Ronaldo, referindo-se ao fato de o time não ter conquistado títulos na temporada passada.

O camisa 7 destacou a sua vontade em ainda lutar por marcas importantes na carreira. Os recordes estão vindo de forma natural. "Eu não sigo os recordes, mas os recordes me seguem. Então é bom. Ainda é minha motivação para continuar. Apenas trabalhando duro. Eu ainda amo a paixão pelo jogo. E, claro, Manchester e meus companheiros me ajudaram até o fim, então tenho que agradecer todas as pessoas que me ajudam."

O responsável por esta eterna motivação, segundo Cristiano Ronaldo, é o apoio do torcedor do United. "Os fãs são incríveis, porque estão sempre conosco e nos apoiam mesmo quando perdemos um jogo. Eles estão sempre no meu coração, e acho que devemos respeitá-los, porque estão sempre do nosso lado", disse o craque. "Por exemplo, lembro-me do apoio sentido não só durante a minha primeira partida (contra o Newcastle United no Campeonato Inglês), mas na véspera no hotel. Eu estava um pouco nervoso, o que é normal, mas as coisas correram bem. Marquei dois gols e foi muito bom."