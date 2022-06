Kim Kardashian viaja a Londres para participar de Jubileu de Platina, mas é barrada

03/06/2022 | 15:10



Nem sempre ser famoso é sinal de carta verde para tudo. Kim Kardashian que o diga! A empresária e influenciadora viajou até Londres, na Inglaterra, com seu namorado Pete Davidson para participar da celebração do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, mas seus planos não deram muito certo. Segundo informações do jornal Daily Mail, a empresária foi barrada da comemoração.

Ela demonstrou grande interesse em estar na Platinum Party, que se trata de um grande show em comemoração do Jubileu de Platina e reúne atrações musicais, que ficam a carga de Queen, Diana Ross e Alicia Keys, além de celebridades. Aproximadamente, dez mil ingressos foram disponibilizados para o público geral, outros sete mil foram doados para as Forças Armadas do Reino Unido, instituições de caridade e trabalhadores essenciais. E como Kim não recebeu nenhum convite, fez seus assistentes pedirem por um ingresso. No entanto, os representantes do Palácio de Buckingham negaram.

A empresária então tentou conseguir uma entrada para o evento com a rede de televisão BBC, que também negou o pedido, segundo fonte do Daily Mail. Kim disse não se importar que não fosse um ingresso VIP, mas a negativa se manteve.

A fonte contou sobre a surpresa de ver a Kardashian ser barrada em um evento:

Kim raramente é recusada para participar de qualquer evento, então isso foi bastante surpreendente; especialmente porque ela não visita o Reino Unido com frequência. Kim e Pete amam a família real e queriam muito fazer parte desta celebração especial.

Mesmo com o contratempo, Kim e Pete não deixaram claro se o objetivo da viagem era apenas a comemoração do Jubileu de Platina, pois o casal está passeando pela cidade. Os representantes da influenciadora se recusaram a comentar a situação.