Amber Heard está quebrada financeiramente; saiba o que acontece se a atriz não pagar indenização milionária para Johnny Deep!

03/06/2022 | 15:10



A situação de Amber Heard não é nada boa. Após ser sentenciada a pagar 15 milhões de doláres (cerca de 71 milhões de reias), por difamação para Johnny Depp, a atriz está vivendo uma situação caótica financeiramente falando.

Para começar, segundo o The New York Post, Amber já estava enfrentando dificuldades mesmo antes do processo com Depp. O jornal apurou que a atriz vinha tendo gastos extraordinários com viagens, roupas e presentes.

Inclusive, os advogados de Heard estariam sendo pagos com uma apólice de seguro de proprietário residencial. Segundo a advogada Heather Heidelbaugh, essa é uma escolha bem comum em casos de difamação nos Estados Unidos.

Na maioria das apólices de seguro residencial, há cobertura se você for processado por difamação com base em quanto paga pela cobertura.

No entanto, segundo o advogado Jeremiah Denton, esses contratos tem um limite importante:

Muitas apólices de seguro oferecem cobertura para difamação, mas elas têm uma exceção que diz: Não cobriremos nenhum delito intencional. Para ganhar um processo de difamação contra uma figura pública, você tem que mostrar um delito intencional. Às vezes, o que é necessário para se chegar o julgamento expulsa você da política que poderia pagar pelo julgamento. Esse é o dilema.

Apesar de ter sido condenada a pagar 15 milhões de dólares, Amber deve apenas cerca de oito milhões de doláres (38 milhões de reais) para Depp - já que o valor teve que ser ajustado para ficar de acordo com o teto estipulado pelo estado da Virgínia, e o ator também deve pagar dois milhões de dólares para Amber.

Mas e se a atriz não conseguir pagar?

Em entrevista a CBS News, a especialista na lei americana, Jessica Levinson, respondeu essa pergunta:

- Se ela disser: Olha, eu não tenho. [Esse dinheiro] não está lá ? você pode olhar as minhas contas bancárias, então podemos falar sobre coisas como penhorar seu salário. Essa não é uma situação incomum, a de alguém dizer: Eu não tenho ? não posso cumprir isso. E certamente acho que, porque [Heard] tem potencial de ganho, parte de seu salário pode ser penhorado como resultado.