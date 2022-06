Camila Queiroz revive Angel em desfile na São Paulo Fashion Week

03/06/2022 | 15:01



Camila Queiroz desfilou no segundo dia da São Paulo Fashion Week, nesta quinta-feira, 2, para a grife Boldstrap, marca queer (termo guarda-chuva para pessoas que não se encaixam na heteronormatividade) que aposta em uma moda inclusiva para todos os corpos.

Na passarela, a atriz trouxe características marcantes da sua personagem Angel, da novela Verdades Secretas. Os figurinos tiveram uma pegada fetichista.

Em suas redes sociais, Camila contou como foi o convite para participar do evento. Segundo ela, a grife chegou a produzir alguns figurinos para a Angel.

A atriz então viu que a Bolstrap anunciou no Stories do Instagram que iria desfilar na SPFW. "Eu fiquei super feliz por eles e respondi o Stories. Aí eles falaram assim: 'Você não quer desfilar com a gente?'. E cá estou", disse em vídeo nos bastidores do desfile.

Marina Sena, dona do hit Por Supuesto, desfilou para a mesma grife que Camila. Em seu Twitter, a cantora compartilhou uma foto ao lado da atriz.