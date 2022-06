Com realidade aumentada, app permite reparos a distância em computadores

Da Redação

A Dell lançou no Brasil do Dell AR Assistant, aplicativo que usa realidade aumentada para orientar os clientes em reparos nos seus equipamentos sem a necessidade da presença física de um técnico da marca. Ele está disponível para Android e iOS.

O serviço de atendimento em domicílio ou por meio do envio do equipamento para assistência técnica permanece como opção para aqueles que desejam que a Dell realize o reparo.

O uso do Dell AR Assistant depende primeiro do diagnóstico adequado realizado remotamente por um profissional do serviço de suporte da Dell Technologies, depois da encomenda das peças por meio da empresa e, com os componentes enviados em mãos, o usuário pode utilizar o aplicativo para fazer a troca.

Após entrar em contato com a assistência técnica da Dell pelos canais oficiais da empresa, os clientes recebem instruções sobre como baixar e utilizar o aplicativo, que não exige que os usuários façam login e não coleta nenhuma informação pessoal.

O aplicativo pode ser usado em mais de 100 modelos de PCs e servidores da marca, orientando em reparos de baixa complexidade como trocas de componentes como bateria, memória, armazenamento, entre outros.

O Dell AR Assistant, que é gratuito, possibilita uma experiência de substituição de peças no estilo “self-service” aos clientes que se sentem confortáveis para tanto. As imagens de realidade aumentada misturam a visão real do aparelho do cliente, usando a câmera de seu celular, com as artes tridimensionais do aplicativo.

Assim, as indicações de quais componentes devem ser trocados e sua localização são sobrepostas na máquina que está sendo reparada.

A novidade chega como mais uma opção, além das opções já existentes suporte presencial e ao envio do equipamento para o reparo em assistência autorizada da Dell, que continuam sendo oferecidos normalmente pela empresa para os produtos ainda dentro do prazo de garantia ou com serviço de reparo contratado.

O modelo de troca de componentes por conta própria é totalmente opcional por parte do cliente. Mesmo assim, a qualquer momento, o usuário do Dell AR Assistant pode solicitar a ajuda do suporte técnico da Dell.

A companhia também já disponibiliza todos os manuais de produtos e recursos relacionados on-line e gratuitamente há mais de uma década – incluindo downloads para softwares, drivers, BIOS, firmware, OS e patches de segurança.

O aplicativo Dell AR Assistant chega como uma extensão dos manuais em um formato mais amigável, que facilita e melhora a experiência dos consumidores, além de poder ser acessado de qualquer lugar.

Para alguns modelos de aparelhos e sistemas, o Dell AR Assistant também possui uma tecnologia que exibe um servidor clonado em qualquer espaço desejado e permite uma interação realista e completa de 360°.

Os modelos de sistemas atualmente disponíveis para reparos com o aplicativo Dell AR Assistant são:

Alienware – 15 R3, 17 R4, 17 R5, M15 R3, M17 R3

