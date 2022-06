Expedição de papel ondulado cai 6,3% em abril na comparação anual, diz Empapel

03/06/2022 | 13:18



O volume de expedição de papelão ondulado chegou a 312,548 toneladas em abril, 6,3% inferior ao mesmo período de 2021, segundo levantamento da Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel).

O volume de expedição por dia útil foi de 13.023 toneladas em maio também teve uma queda de 6,3% na comparação interanual, com abril de 2022 registrando a mesma quantidade de dias úteis que abril de 2021 (24 dias úteis).

O relatório da Empapel aponta que o Índice Brasileiro de Papelão Ondulado (IBPO) também caiu 6,3% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, para 139,2 pontos. Esse é o maior recuo interanual do indicador para os meses de abril, desde 2009.

"Vale ressaltar, no entanto, que a comparação é feita sob uma base muito acima da média observada em anos anteriores, dado que em abril de 2021 a expedição havia atingido o maior nível da série dos últimos 17 anos", diz a entidade.

Nos dados livres de influência sazonal, o Boletim Mensal de abril registra a segunda alta consecutiva do IBPO, agora em menor magnitude, em de 0,4%, para 145,6 pontos.

Na mesma métrica, o volume expedido de papelão ondulado foi de 326.190 toneladas, maior volume desde dezembro de 2021 (330.314 t). A expedição por dia útil foi de 13.591t, uma queda de 8,8% em relação ao mês anterior.