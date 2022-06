Tiago Leifert dá mais detalhes de sua saída da Globo: Cheguei muito mais longe do que eu imaginava

03/06/2022 | 13:11



Tiago Leifert voltou a falar sobre a sua jornada na TV Globo. Em entrevista ao podcast Tapa na Cara, o apresentador revelou que sua desisão de deixar a emissora não teve apenas a influência do tratamento de sua filha Lua, que descobriu um câncer nos olhos com um ano de idade. Na verdade, Leifert também foi influenciado pelo pensamento de não tinha mais como crescer na casa.

Em sua explicação, ele diz:

- Eu saí porque eu cheguei muito mais longe do que eu imaginava. Depois que faço nove temporadas de The Voice, tudo que fiz no esporte e faço duas temporadas históricas do BBB, eu pensei que estava bom. Não tem mais para onde ir e não tem como exigir mais nada.

Leifert não esconde que ainda sente um carinho imenso pela Globo, e já comentou em outras entrevistas que voltaria a trabalhar para a emissora.

- Eu sou time Globo, mais do que o São Paulo. Se tiver um amistoso entre a Globo e o São Paulo, eu jogo pela Globo.

Mas, no momento, Leifert está focado em novos horizontes. Inclusive, ele até considera se aventurar no mundo dos filmes e séries.

- Eu quero escrever ficção. Um filme, uma série, talvez uma minissérie que eu me daria melhor. Porque eu lidei muito com esporte e você tem que condensar aqueles 90 minutos numa matéria de dois e três. Acho que eu conseguiria pegar essas que são baseadas em fatos e tentar contar. Eu tenho vontade de fazer isso, começar em uma não-ficção e depois uma ficção.