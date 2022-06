Yasmin Brunet detona Jade Picon após ser chamada de biscoiteira em live

03/06/2022 | 13:10



Yasmin Brunet fez uma live no Instagram com os amigos e, algo que era para ter sido uma interação inocente com os fãs, acabou se tornando polêmica. Nos comentários, alguns internautas acusaram a modelo de sentir inveja de Jade Picon. Vale lembrar que rolaram boatos de que a ex-BBB e Gabriel Medina, ex-marido de Brunet, teriam tido um affair assim que Picon deixou o reality.

Segundo o jornal Metrópoles, ela teria respondido aos comentários enquanto ria com os amigos:

- Você sabe como você percebe o nível da pessoa? Pelo nível dos fãs que tem. Todo mundo é biscoiteira, todo mundo é recalcada, todo mundo é o car***o a quatro.

Os fãs de Jade não ficaram muito felizes com a fala e seguiram comentando no Twitter:

Meu anjo, tá incomodada? Tá inconformada? Liga pra terapeuta, escreveu um.

Caso você não se lembre, Yasmin e Jade eram amigas, mas, após os rumores entre Picon e Medina, a modelo deixou de seguir a ex-sister nas redes. Eita!