Nova CNH: confira tudo o que muda no documento

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



03/06/2022 | 12:55



A primeira visita de Fátima Aparecida Arruda ao Bioparque Pantanal foi acompanhada de outra novidade: além de conhecer o mais novo espaço de memória e cultura de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ela foi a primeira mulher brasileira a receber a nova Carteira Nacional de Habilitação (Nova CNH).

A Nova CNH foi emitida durante o lançamento do novo modelo, previsto pelo Contran em dezembro e que passou a valer desde quarta-feira passada (1) em todo o país.

Nova CNH e a vida de Fátima

O que não é novidade na vida de Fátima é ser pioneira. Aos 75 anos, já foi instrutora de autoescola e caminhoneira.

“Tirei minha primeira habilitação logo depois de ficar maior de idade, depois fui mudando a classificação, para poder dirigir caminhão e passei muitos anos rodando por essas estradas do país” conta Fátima, que há quase vinte anos atua no transporte coletivo de Campo Grande.

“Hoje eu estou na linha circular que vai do Centro até o bairro Moreninhas. Levo e trago cerca de 150 pessoas por dia. Mas já dirigi por essa capital toda”, explica a motorista, que trabalha 8 horas por dia e nem pensa em parar.

“Eu gosto demais do meu trabalho, dirijo com muita atenção, respeitando a sinalização e enquanto Deus quiser e a empresa me permitir, estarei no banco do motorista”, enfatiza Fátima, alargando o sorriso.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O que muda na Nova CNH

O documento impresso da Nova CNH passa a ser aceito em todos os países que assinaram a Convenção de Viena, permitindo o trânsito viário entre eles, além outros países que mantêm o Princípio de Reciprocidade com o Brasil.

Nas cores verde e amarelo e identificação das categorias com equivalência internacional, a nova versão apresenta, ainda, tradução em português, inglês e espanhol, facilitando a fiscalização de condutores brasileiros em solo estrangeiro, também em alinhamento com o Acordo de Viena.

O Serpro, empresa de tecnologia do governo federal, responsável pela implementação das novas funções, informa que a Nova CNH incorpora um código MRZ (Machine Readable Zone ou Zona Legível por Máquina), utilizado em documentos internacionais de identificação como o passaporte, por exemplo.

No código MRZ, as informações só podem ser decodificadas por uma máquina leitora específica. No verso, a Nova CNH continua trazendo a tecnologia do QR Code Vio, desenvolvida pelo próprio Serpro, o que garante a autenticidade e a segurança dos documentos emitidos pelos órgãos públicos.

Quem já possui o documento na versão antiga não precisa fazer a troca. Ele continuará válido até a sua data de vencimento para renovação.

Versão inclusiva

Além de diminuir as barreiras internacionais, a Nova CNH traz a opção de utilizar o nome social do condutor e os nomes dos pais afetivos, campos disponibilizados pelo Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach).

Essa versão mais inclusiva foi determinada pela Resolução nº 886 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e será emitida, de forma eletrônica ou impressa, para os condutores que forem renovar o documento, emitir a segunda via, alterar dados ou tirar a CNH pela primeira vez.

O documento também terá um campo para indicar se o condutor exerce atividade remunerada e outro campo para anotação de possíveis restrições médicas. A Nova CNH contará com mais dispositivos de segurança como tinta especial fluorescente que brilha no escuro, itens visíveis apenas com luz ultravioleta e holograma na parte inferior do documento, dificultando falsificações.

CNH eletrônica

A CNH-e, disponível no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT), também recebeu as alterações, contemplando todos os novos campos e atendendo à Resolução 886.

“A CDT, que já é usada por mais de 35 milhões de brasileiros, terá os dois modelos, o atual para as emissões realizadas até 31/05 e o novo, para as emissões realizadas a partir de 1º de junho”, explica Gileno Barreto, presidente do Serpro, empresa que desenvolveu a CDT em parceria com a Senatran.

A Nova CNH está disponível na versão física e digital. O acesso à versão eletrônica é somente pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), que pode ser baixado em aparelhos celulares com tecnologias Android e IOS.

Documento

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um documento obrigatório para todas as pessoas que desejam dirigir em território nacional e também serve como documento individual de identificação em todo país.

Com as alterações, ela pode substituir a Permissão Internacional para Dirigir (PID), que é a emissão da permissão para dirigir, dentro dos países signatários da Convenção de Viena. Apenas condutores habilitados, com Carteira Nacional de Habilitação emitida pelo Detran, e dentro do prazo de validade, podem dirigir em outros países.