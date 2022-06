Fátima Bernardes recebe Paloma Duarte e Eriberto Leão de surpresa durante o Encontro

03/06/2022 | 12:10



Como você vem acompanhando, o programa de Fátima Bernardes - Encontro, está comemorando os seus dez anos durante o mês de junho e a apresentadora está sendo supreendida com alguns convidados surpresa.

E nesta sexta-feira, dia 3, antes mesmo de ser chamado ao palco, foi televisionado alguns dos melhores momentos de Eduardo Sterblitch dançando em todas as vezes que compareceu no Encontro. E lógico, isso rendeu altos comentários e muitas risadas da apresentadora. Logo em seguida, o comediante entrou e foi recepcionado com muitas palmas e até dançou uma música de Anavitória.

Programa vai e programa vem, Tati Machado fez questão então de finalizar o assunto sobre Pantanal e revelou que dois atores marcariam presença naquela manhã do programa. A comentarista deu algumas dicas, mas Fátima não conseguiu adivinhar que Eriberto Leão e Paloma Duarte eram a surpresa do dia.

A apresentadora ficou super animada com a presença dos dois e com o enorme buquê que ela recebeu. E Eriberto que faz par com Paloma em Além da Ilusão, novela da Globo - que inclusive Fátima revelou que sua mãe é super fã da produção e que elas assistem juntas sempre - acabou dando um xaveco engraçado pra cima da artista por conta mesmo da novela.