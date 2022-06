Novo affair de Nadine Gonçalves dubla vídeo que fala sobre relacionamento

03/06/2022 | 12:10



Nadine Gonçalves depois que terminou com Tiago Ramos teve um tempo solteirona e recentemente ela começou a se relacionar com um novo bonitão. Tudo começou a ser divulgado em meio as comemorações de Carnaval e os dois mantém o relacionamento com bastante discrição.

Segundo informações do jornal Extra, os dois se seguem nas redes sociais, mas não apareceram juntinhos em nenhuma foto ainda. E ainda de acordo com o jornal, Rafael Talamask usou recentemente um meme para falar sobre seu status atual de comprometido.

No vídeo publicado pelo muso fitness, ele surge sentadão em uma cadeira, na praia e dubla:

Ei, quer ficar comigo? Não, não dá certo, não. Estou namorando. E se não estivesse inventaria uma desculpa.

Nem demorou muito para que os fãs fossem na publicação comentar e tirar onda com a cara de Rafael. Um seguidor até chegou a falar indiretamente sobre Nadine.

E tá namorando a mãe do Neymar. Parabéns, tudo de melhor na sua vida. Adoro você!, comentou um fã.

Esperamos que o relacionamento dos dois fique público logo e que seja uma ótima escolha feita pela mãe de Neymar Jr.