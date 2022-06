Suzana Pires lembra traição de Marcos Pasquim: Cara incrível... para ser amigo

03/06/2022 | 12:10



Os relacionamentos dos famosos são sempre acompanhados de perto pelos fãs. Mas quando algo fora da curva acontece, eles também viram alvo de críticas. Suzana Pires, por exemplo, lembrou o fim do romance com Marcos Pasquim em 2010, quando foi traída. Na época, o ator foi flagrado por paparazzi com outra mulher e Pires descobriu pelas fotos publicadas no jornal. Pesado, hein!

Quase 12 anos após o ocorrido, a artista conversou com o Leo Dias e contou que foi o próprio jornalista quem escreveu a matéria que ligou para ela contando o ocorrido:

Pensei: Fez m***a e foi para a capa do jornal. Já imaginou se eu caso com ele? Mas hoje tá perdoadíssimo. Pasquim é um cara incrível, mas apenas para ser amigo. A gente era o casal do momento, era paparazzi na minha casa, isso antes e depois [do affair] mais ainda.

Suzana ainda revelou o que Susana Vieira lhe disse:

Ela brincou: Agora sim você é uma estrela. Uma estrela tem que ter uma tragédia pessoal, você está exposta e só uma estrela fica exposta.