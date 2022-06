Reaproximação recebe um banho de água fria

Do Diário do Grande ABC



03/06/2022 | 11:59



Os entusiastas de uma reaproximação entre o ex-prefeito Lauro Michels (PV), de Diadema, e o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) ficaram ressabiados com o discurso do vereador Márcio Júnior (Podemos), filho do parlamentar estadual, na sessão de ontem da Câmara. Ao tratar da falta de investimentos em segurança pública na cidade por parte do Estado, Márcio Júnior atribuiu à conduta de Lauro. "Como o ex-governador (João) Doria (PSDB) iria investir em uma cidade onde o prefeito só detonava sua figura? Em toda entrevista, o Lauro falava mal do Doria. Infelizmente essa é a realidade", disparou o vereador. O debate teve início quando o presidente do Legislativo, Josa Queiroz (PT), pregou maior empenho de Márcio da Farmácia na busca de investimentos estaduais para Diadema ­ vale lembrar que Josa é pré-candidato a deputado estadual. "Também quero que o Márcio seja reeleito. Quanto mais representantes de Diadema na Assembleia Legislativa, mais força terá a cidade na busca por investimentos".

Bastidores

Conexão

Presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB) recebeu ontem, no plenário, a visita de vereadores de outras cidades: os parlamentares Inês Paz (Psol), de Mogi das Cruzes, e Rodson Magno (PSDB), de São Carlos. Os vereadores visitaram a casa andreense com objetivo de acompanhar a atividade legislativa na cidade, além de trocar experiências com colegas correligionários. Ao fim da sessão, todos os parlamentares se reuniram para uma fotografia.

Cargos sem salários

Vereador em São Bernardo, Glauco Braido (PSD) agiu rápido na sessão de anteontem para tentar barrar a tramitação de projeto enviado de afogadilho à Câmara pelo prefeito Orlando Morando (PSDB). Sem sequer saber o teor da proposta, mas observando que criava dois cargos sem que detalhasse quais seriam os salários para as funções, o parlamentar tratou de ir à tribuna para questionar o chefe do Executivo sobre a falta dos valores.

Andança

Pré-candidato a deputado estadual por São Caetano, o vereador Jander Lira (PSD) tem rodado a cidade para articular sua campanha. Lira participou de reunião com empresários e comerciantes da cidade para apresentar quais são suas propostas caso consiga cadeira na Assembleia.