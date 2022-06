Redação

03/06/2022



A temporada de baleias no Litoral Norte de São Paulo vai de junho a novembro. Das cinco cidades da região – Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – é possível avistar os mamíferos, bem como golfinhos e botos. Segundo dados do Projeto Baleia à Vista, na temporada de 2021, mais de 300 baleias passaram pelas águas da região. E esse número tende a aumentar ainda mais

“Na jornada das águas frias para as mais quentes, muitos animais permanecem um tempo no Litoral Norte de São Paulo, especialmente os mais jovens. Algumas baleias, por exemplo, nem vão completar essa migração, pois não estão em idade de reprodução”, diz Julio Cardoso, idealizador do do Projeto Baleia à Vista.

Baleias no Litoral Norte de São Paulo

O Litoral Norte de São Paulo tem uma fauna marinha rica e diversa e, mesmo em águas mais costeiras, é possível observar quatro espécies de baleias e sete de golfinhos, além de tartarugas, raias-manta, tubarão-baleia e aves pelágicas. As baleias jubarte, grandes estrelas da região, costumam ser avistadas entre maio e agosto. As gigantes dessa espécie chegam a ter 16 metros e podem pesar até 35 toneladas.

“É uma natureza muito rica e de grande biodiversidade, que pode ser explorada de forma sustentável pelo turismo de natureza responsável, o que mais cresce no mundo”, afirma Julio.

Turismo sustentável

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo de Ilhabela, Luciane Leite, é essencial atuar de forma sustentável na região. “Os registros de baleias jubarte vêm aumentando a cada ano no arquipélago. Por isso, precisamos nos preparar para trabalhar a atividade sem provocar impactos negativos aos animais e proporcionar uma experiência única ao turista”, comenta.

Já Adriana Augusto Balbo, secretária de Turismo de São Sebastião, reforça que avistar baleias no Litoral Norte de São Paulo é uma boa alternativa de passeio durante a baixa temporada na região.

“Em 26 de maio, avistamos a primeira baleia passando pelo canal. Nesta temporada, a procura por passeios voltados à avistagem de cetáceos (como botos e golfinhos) está alta. Há uns anos, em média 60 baleias passavam pelo canal. Já em 2021, foram mais de 130 baleias e, para este ano, esperamos algo parecido”, diz.

Segundo o secretário de Turismo de Ubatuba, Alessandro Luis Morau, a cidade é rota de cetáceos durante todo o período de outono/inverno no Litoral Norte de São Paulo. “Os turistas que nos visitam podem encontrar golfinhos e baleias em rotas como Ilha Anchieta, Ponta Grossa, Ilha da Rapada e Ilha das Couves”, afirma.