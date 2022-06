Portal Terra leva consciência e diversão para o Mês do Orgulho LGBT+

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



03/06/2022 | 11:55



O retorno da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo ao modelo presencial no próximo dia 19 de junho será marcado por uma série de conteúdos e estratégia do Terra, portal parceiro do 33Giga. Patrocinador do evento neste ano, o veículo preparou entregas 360 ao longo de todo o Mês do Orgulho, que contempla entretenimento e consciência – dois de seus principais pilares – para a audiência.

Desde quarta (1), o Terra está colocando no ar oficialmente as entregas especiais para o Mês do Orgulho, estampando a bandeira da comunidade LGBT+ no cabeçalho do portal, ao lado da sua logomarca.

O símbolo do arco-íris redireciona os leitores ao hotsite da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, centralizando não apenas uma programação editorial robusta, mas também comunicação institucional como marca apresentadora do evento. Confira aqui.

Para inspirar a comunidade e celebrar a parceria inédita nos 26 anos da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, o Terra preparou um filme manifesto que mostra a importância do retorno da Parada às ruas como ferramenta de celebração da existência da comunidade e plataforma para reivindicar direitos.

Narrado pela drag queen Tchaka, madrinha da Parada, o vídeo produzido pelo time de audiovisual do Terra narra em primeira pessoa as reflexões da personagem em busca de um espaço de mais consciência, e onde é possível exercer a sua individualidade sem riscos ou julgamentos. Veja o vídeo abaixo.

O filme está sendo veiculado nos canais sociais do Terra – e também será exibido no trio elétrico do veículo durante a Parada. Posicionando o Terra como espaço que amplia a visibilidade e lugar de fala para a comunidade, a plataforma usará o trio como palco central do orgulho e lugar de fala, trazendo performances e shows que dão protagonismo a comunidade.

Segundo Henrique Bosco, head de marketing e produto do Terra, dar visibilidade para pautas sobre diversidade, inclusão e pluralidade contemplando o lugar de fala para a comunidade está em linha com a proposta de valor do Terra com o seu reposicionamento.

“A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo é o maior evento do mundo voltado para a comunidade. É uma das principais oportunidades para a comunidade exercer sua individualidade e existência. Decidimos apoiar integralmente a manifestação não apenas como marca apresentadora, garantindo patrocínio ao evento, mas também apoio integral ao longo de todo o ano, criando novos espaços de reflexão. Temos outros eventos sobre diversidade mapeados em parceria com a Associação.”

Para garantir uma entrega 360 para o público do Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, o Terra está preparando também um cronograma editorial de peso ao lado de seus parceiros de conteúdo. Além das reportagens em texto, trará ao longo do mês, dentro da vertical de conteúdo Nós, webséries, webstories e outros conteúdos especiais com visões e vivências da comunidade LGBT+ permeando outras intersecções, como raça, periferias e faixa etária.