Gkay sai em defesa de João Guilherme: Não é babaca!

03/06/2022 | 11:11



Como você vem acompanhando, João Guilherme participou da festa do primeiro ano de idade de Maria Alice, sua sobrinha, e o cantor foi filmado fazendo algumas dancinhas. Só que a web não reagiu tão bem e começaram com uma onda de críticas sobre a aparência do jovem.

Gkay que é amiga de João Guilherme saiu em defesa dele nas redes sociais e em seu perfil, ela repostou o vídeo de um fã em que ele está dançando e que estava escrito: Sim, esse cara pegou a Jade Picon, a Bianca Andrade, a Duda Reis e a Larissa Manoela, no melhor estilo alfinetada do seguidor.

A influenciadora que é amiga do filho de Leonardo, não gostou deste comentário e tratou de rebater o hater escrevendo:

Sim, esse cara gentil, educado, legal, gente boa, que sabe conversar e que é gato. [Ele] não é babaca como muitos por aí que ficam parados nas festas com cara de c*, se achando os dos do mundo.

Mesmo sendo nos Stories o comentário, algumas páginas de fofoca compartilharam o desabafo de Gkay e logo em seguida, vários fãs resolveram comentar e elogiar João Guilherme. Que situação chata, né!?